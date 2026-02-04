Mỹ mở đợt kiểm tra sữa công thức diện rộng nhằm đánh giá nguy cơ ngộ độc

Giới chức y tế Mỹ đang lên kế hoạch kiểm tra các thành phần làm từ sữa được sử dụng trong nhiều loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh nhằm tìm kiếm các bào tử gây ngộ độc botulism.

Động thái này diễn ra sau vụ thu hồi sản phẩm của hãng ByHeart hồi năm ngoái có liên quan đến 51 trường hợp trẻ sơ sinh phải nhập viện.

Ngộ độc botulism là một bệnh hiếm gặp, nhưng rất nguy hiểm, do độc tố cực mạnh từ vi khuẩn Clostridium botulinum tấn công hệ thần kinh, gây yếu cơ, tê liệt cơ và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Kyle Diamantas, Phó ủy viên phụ trách thực phẩm cho người tại Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành kiểm nghiệm các thành phần như bột sữa và đạm whey cô đặc.

Ông nhấn mạnh mục tiêu là nhằm xác định xem liệu tình trạng nhiễm khuẩn dẫn đến ngộ độc botulism có nên được coi là một mối nguy có thể dự báo trước hay không, để từ đó các doanh nghiệp có thể chủ động đưa vào quy trình kiểm tra.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra về ByHeart, hoạt động kiểm nghiệm gần đây đã phát hiện các bào tử gây ngộ độc botulism cho trẻ sơ sinh trong bột sữa nguyên kem tại một công ty cung cấp nguyên liệu cho ByHeart.

Trước đây, các nhà sản xuất sữa công thức cho trẻ sơ sinh vốn không bắt buộc phải kiểm tra các bào tử này vì chúng chưa từng được ghi nhận là tác nhân gây nhiễm bẩn sản phẩm trong quá khứ.

Tuy nhiên, ông Diamantas khẳng định hiện tại cơ quan chức năng tin rằng nguồn cung sữa công thức cho trẻ sơ sinh tại Mỹ vẫn an toàn, và việc kiểm tra thành phần này chỉ là một nỗ lực nhằm đánh giá toàn bộ chuỗi cung ứng và giúp cơ quan chức năng hiểu rõ các bước đi tiếp theo.

Khi được hỏi liệu các công ty có thể bị yêu cầu kiểm tra bào tử Clostridium botulinum trong tương lai hay không, ông Diamantas nhận định rằng đây là một khả năng có thể xảy ra. Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có sự thay đổi nào trong quy trình sản xuất sữa công thức cho trẻ sơ sinh hay không, hoặc liệu nguy cơ nhiễm bẩn do vi khuẩn này gây ra đã bị bỏ sót trong những năm qua. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời thông qua đợt kiểm tra lần này.

Liên quan đến việc liệu ByHeart có thể tiếp tục sản xuất hay không, ông Diamantas cho biết, bản thân ông không chắc chắn về điều này.

Phía ByHeart cũng chưa đưa ra bình luận về việc này./.

