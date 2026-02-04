Dự luật chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa một phần vượt "ải" Hạ viện Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 3/2 đã thông qua một gói chi tiêu trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, chuyển dự luật này tới Tổng thống Donald Trump và mở đường cho một cuộc tranh luận tại Quốc hội về ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Cuộc bỏ phiếu có kết quả 217-214, khép lại công việc lập pháp của Quốc hội đối với 11 trong số 12 dự luật phân bổ ngân sách thường niên, qua đó cấp kinh phí cho phần lớn hoạt động của chính phủ trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9.

Dự luật cuối cùng vẫn đang được thương lượng liên quan đến DHS, nơi các nghị sĩ đảng Dân chủ đang yêu cầu siết chặt hơn những hạn chế đối với các hoạt động thực thi pháp luật.

Các dự luật được thông qua vào ngày 3/2 chiếm khoảng 3/4 tổng chi tiêu liên bang hằng năm do Quốc hội quyết định, trong đó có ngân sách cho Bộ Chiến tranh. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ký ban hành dự luật ngay sau khi văn bản được trình lên bàn làm việc của ông.

Khi được ký ban hành, gói chi tiêu này sẽ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần bắt đầu từ ngày 31/1. Ngoài việc cấp kinh phí cho phần lớn chính phủ liên bang đến hết ngày 30/9, gói này còn bao gồm một khoản tài trợ ngắn hạn cho DHS đến ngày 13/2, trong khi các nhà lập pháp tiếp tục đàm phán về những thay đổi tiềm năng đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Trước đó, Hạ viện đã phê chuẩn gói dự luật chi tiêu cuối cùng, nhưng Thượng viện đã tách gói này ra để có thêm thời gian đàm phán đối với dự luật ngân sách cho DHS. Các nghị sỹ đảng Dân chủ đang yêu cầu thay đổi sau các sự kiện tại Minneapolis.

Biện pháp này mở ra một khoảng thời gian đàm phán gấp rút kéo dài 10 ngày cho Quốc hội nhằm đạt được thỏa thuận về ngân sách cho DHS. Dư luận truyền thông Mỹ cho rằng việc đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách cho DHS sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

Hạ nghị sỹ Robert Aderholt (đảng Cộng hòa), thành viên kỳ cựu của Ủy ban Phân bổ Ngân sách, nhận định sẽ là “rất khó” để đạt được thỏa thuận ngân sách cho DHS trước thời hạn tiếp theo./.

Mỹ hoãn công bố báo cáo việc làm tháng 1/2026 vì chính phủ đóng cửa từng phần Báo cáo “Tình hình Việc làm” tháng 1/2026 sẽ không được công bố vào ngày 6/2 như kế hoạch và chỉ được ấn định lại sau khi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách và chính phủ hoạt động trở lại.