Venezuela và Mỹ thúc đẩy lộ trình đối thoại và rà soát quan hệ song phương

Các động thái ngoại giao liên tiếp giữa Venezuela và Mỹ diễn ra mới đây cho thấy hai bên đang thúc đẩy lộ trình đối thoại và rà soát toàn diện quan hệ song phương.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã gặp Trưởng đại diện ngoại giao của Mỹ tại Caracas, bà Laura Dogu, trong khuôn khổ chương trình nghị sự hợp tác song phương giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Venezuela, ông Miguel Pérez Pirela, trong cuộc gặp diễn ra tại Phủ Tổng thống Venezuela (Cung điện Miraflores), hai bên tập trung trao đổi các nội dung trong chương trình làm việc giữa Venezuela và Mỹ, nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác trên một số lĩnh vực cùng quan tâm.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa bà Rodríguez và bà Dogu kể từ khi nhà ngoại giao Mỹ đến Venezuela vào cuối tuần qua để đảm nhiệm cương vị Trưởng đại diện ngoại giao tại Caracas.

Cùng ngày, qua mạng xã hội X, bà Dogu cho biết sẵn sàng phối hợp với nhóm công tác để triển khai các nhiệm vụ ngoại giao tại nước sở tại.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil thông báo Caracas và Washington sẽ triển khai một chương trình làm việc chung, hướng tới xử lý những khác biệt thông qua đối thoại ngoại giao và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Chính phủ Venezuela cũng bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Félix Plasencia làm đại diện ngoại giao của nước này tại Mỹ. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Venezuela, ông Miguel Pérez Pirela cho biết trong “những ngày tới," ông Plasencia sẽ sang Mỹ để bắt đầu nhiệm vụ.

Trả lời kênh truyền hình quốc gia Venezolana VTV, Ngoại trưởng Yván Gil cho biết việc bổ nhiệm này đánh dấu giai đoạn “rà soát toàn diện” các kênh hợp tác song phương trong những tháng tới.

Theo ông Gil, Chính phủ Venezuela mong muốn xây dựng một “chương trình nghị sự mang tính xây dựng, vì hòa bình và tôn trọng lẫn nhau” nhằm đưa quan hệ hai nước đi theo hướng có lợi cho nhân dân hai bên.

Ông Plasencia hiện là Trưởng phái đoàn Venezuela tại Anh và Đại diện thường trực tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Trước đó, ông từng giữ chức Ngoại trưởng Venezuela, Đại sứ tại Colombia và Trung Quốc, cũng như Tổng Thư ký Liên minh Bolivar vì Các dân tộc châu Mỹ (ALBA).

Những bước đi ngoại giao nói trên diễn ra trong bối cảnh Venezuela và Mỹ đang thúc đẩy tiến trình khôi phục hiện diện ngoại giao sau nhiều năm gián đoạn.

Trước đó, hai bên đã khởi động tiến trình thăm dò nhằm từng bước khôi phục các phái bộ ngoại giao, đồng thời trao đổi về một số vấn đề hợp tác song phương trong thời gian tới./.

