Đời sống

Mỹ: 14 người tử vong ngoài trời do thời tiết giá rét bao trùm New York

Thị trưởng thành phố New York cho biết 14 người đã thiệt mạng ngoài trời do thời tiết giá rét bao trùm thành phố, trong đó hạ thân nhiệt là nguyên nhân khiến 8 người tử vong.

Trần Quyên
Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani cho biết 14 người đã thiệt mạng ngoài trời do thời tiết giá rét bao trùm thành phố trong tuần qua.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy hạ thân nhiệt là nguyên nhân dẫn đến 8 người tử vong trong số trên.

Một trận bão tuyết lớn, xảy ra ngày 25/1 vừa qua, đã tạo ra lượng tuyết kỷ lục, khiến đường sá và vỉa hè ở New York trở nên lầy lội.

Theo ông Mamdani, đến nay nhà chức trách đã sử dụng hơn 90.000 tấn muối để làm tan tuyết và hơn 30.000 tấn tuyết đã tan chảy.

Nhà chức trách cũng đã triển khai các biện pháp nhằm giúp người vô gia cư ứng phó với nhiệt độ băng giá.

Ngoài việc duy trì các nơi tránh trú tạm thời trên khắp New York, chính quyền cũng bổ sung thêm các khu nhà ở tạm cho người vô gia cư. Có 20 xe buýt có hệ thống sưởi ấm đậu rải rác khắp thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá rét #Bão tuyết #Hạ thân nhiệt #Vô gia cư Mỹ
