Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc kháng cáo bản án 20 tháng tù

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, bà Kim Keon Hee, đã chính thức đệ đơn kháng cáo bản án 20 tháng tù giam liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và nhận quà tặng xa xỉ.

Bà Kim Keon Hee, phu nhân cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, tại Tòa án trung tâm quận Seoul ngày 12/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bà Kim Keon Hee, phu nhân cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, tại Tòa án trung tâm quận Seoul ngày 12/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/2, bà Kim Keon Hee, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, đã chính thức đệ đơn kháng cáo bản án 20 tháng tù giam liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và nhận quà tặng xa xỉ.

Hôm 28/1, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên phạt bà Kim Keon Hee 20 tháng tù giam. Phán quyết này khiến bà và chồng bà là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, trở thành cặp vợ chồng cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cùng phải ngồi tù với các tội danh hình sự.

Theo hồ sơ của bên công tố, bà đã nhận quà tặng xa xỉ gồm túi xách Chanel và vòng cổ kim cương Graff cùng các ưu đãi kinh doanh từ Giáo phái Thống nhất vào năm 2022.

Tòa án yêu cầu bà Kim Keon Hee nộp phạt 12,8 triệu won (khoảng 8.770 USD).

Tòa tuyên bà Kim Keon Hee không có tội đối với hai cáo buộc thao túng giá cổ phiếu tại Deutsch Motors và vi phạm Luật Quỹ chính trị.

Đội ngũ pháp lý của bà Kim Keon Hee tuyên bố sẽ kháng cáo, trong đó bà phủ nhận việc nhận chiếc vòng cổ trị giá 62,2 triệu won và phản đối kết luận của tòa về "tính chất giao dịch" mà cơ quan công tố cho là hối lộ liên quan đến chiếc túi xách Chanel...

Ngày 30/1, nhóm công tố đặc biệt do công tố viên Min Joong Ki dẫn đầu cũng đã nộp đơn kháng cáo cho rằng mức án 20 tháng tù là quá nhẹ so với mức đề nghị 15 năm tù ban đầu.

Nhóm này cũng cho rằng tòa án đã có những hiểu lầm nghiêm trọng về thực tế khi tuyên bà Kim trắng án trong vụ thao túng giá cổ phiếu Deutsch Motors.

Chồng bà Kim Keon Hee, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, hiện cũng đang phải thi hành án 5 năm tù liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật vào năm 2024./.

