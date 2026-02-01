Nổ súng tại lễ hội địa phương ở Mỹ, 5 người bị thương

Ngày 31/1, cảnh sát địa phương cho biết 5 người đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại cuộc diễu hành “Mardi Gras in the Country,” một sự kiện lễ hội do địa phương tổ chức, ở thị trấn Clinton, bang Louisiana (Mỹ).

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra bên ngoài Tòa án quận East Feliciana ở Clinton.

Trao đổi với kênh tin tức địa phương WAFB, cảnh sát trưởng quận East Feliciana Jeff Travis cho biết trong số các nạn nhân có một trẻ em 6 tuổi.

Ông Travis cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan và đang truy tìm một chiếc xe được cho là có liên quan đến vụ nổ súng./.

