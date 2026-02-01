Đời sống

Nổ súng tại lễ hội địa phương ở Mỹ, 5 người bị thương

Năm người đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại cuộc diễu hành “Mardi Gras in the Country,” một sự kiện lễ hội do địa phương tổ chức, ở thị trấn Clinton, bang Louisiana (Mỹ).

Hoàng Châu
Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ súng xảy ra ngay sau khi cuộc diễu hành Mardi Gras in the Country ở Clinton bắt đầu. (Nguồn: Hilary Scheinuk/AP)
Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ súng xảy ra ngay sau khi cuộc diễu hành Mardi Gras in the Country ở Clinton bắt đầu. (Nguồn: Hilary Scheinuk/AP)

Ngày 31/1, cảnh sát địa phương cho biết 5 người đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại cuộc diễu hành “Mardi Gras in the Country,” một sự kiện lễ hội do địa phương tổ chức, ở thị trấn Clinton, bang Louisiana (Mỹ).

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra bên ngoài Tòa án quận East Feliciana ở Clinton.

Trao đổi với kênh tin tức địa phương WAFB, cảnh sát trưởng quận East Feliciana Jeff Travis cho biết trong số các nạn nhân có một trẻ em 6 tuổi.

Ông Travis cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan và đang truy tìm một chiếc xe được cho là có liên quan đến vụ nổ súng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nổ súng #cảnh sát Mỹ Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Không gian của lễ hội lung linh huyền ảo. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Độc đáo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong

Festilumi mang đến những chủ đề mới lạ, tạo nên bầu không khí tràn ngập sắc màu và cảm xúc, trở thành lễ hội ánh sáng lung linh nhất mà du khách đều khó lòng bỏ qua khi có dịp ghé thăm xứ Cảng Thơm.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.