Độc đáo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong

Lễ hội ánh sáng Festilumi lần đầu tiên, diễn ra tại khu phố đi dạo Wan Chai nằm bên bờ cảng Victoria sôi động của Hong Kong (Trung Quốc), đang thu hút đông đảo du khách muốn đến trải nghiệm sự biến đổi kỳ ảo của không gian nơi này.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, lễ hội ánh sáng Festilumi, được dệt nên từ hơn 20.000 tác phẩm điêu khắc ánh sáng độc đáo, tạo thành không gian sống động chưa từng có.

Đây không chỉ là triển lãm ánh sáng, mà còn là bữa tiệc giác quan đa chiều, một không gian nơi bạn có thể dạo chơi, chạm vào và trò chuyện với ánh sáng.

Lần đầu tiên ra mắt tại Hong Kong, lễ hội ánh sáng Festilumi mang đến các khu vực theo chủ đề “Rừng Phong kỳ diệu," "Đường hầm ánh sáng Cầu Vồng" và "Vương quốc kỷ Jura," “Thế giới thú cưng”….

Điểm nhấn của lễ hội là cây ước nguyện Festilumi được tạo thành từ 190.000 đèn LED và 50.000 quả cầu ánh sáng, tạo nên cảnh tượng rực rỡ, biến khung cảnh thành không gian rực rỡ của sự kỳ diệu và sáng tạo, đưa khách tham quan đi đến hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Người dân vô cùng thích thú khi được tạo dáng chụp ảnh với các tác phẩm điêu khắc ánh sáng. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Khách tham quan sẽ bước vào cuộc phiêu lưu ánh đèn ban đêm, được thiết kế cho nhiều lứa tuổi. Ban đầu, khách tham quan sẽ được bước vào vương quốc toàn màu vàng lấy cảm hứng từ những câu chuyện về sa mạc, với những cung điện lớn, những chiếc đèn lung linh và những nhân vật huyền bí của thế giới Ảrập.

Tiếp đó, du khách sẽ khám phá thế giới băng nơi những chú chim cánh cụt tha thẩn bên cạnh những chú cá voi và lều tuyết lấp lánh giữa khu rừng băng giá rực rỡ, rồi bước vào thế giới loài vật gồm những chú chó và mèo phát sáng lấp lánh dưới màn đêm hay xem những chú khủng long và các sinh vật từ thời tiền sử sống động trong một thế giới cổ xưa hay đắm mình dưới tán lá phong rực rỡ của mùa Thu mang tính biểu tượng của Canada.

Phố đi dạo Wan Chai đang trở thành bức tranh nghệ thuật sống động, hòa quyện giữa lịch sử và công nghệ hiện đại. Lễ hội ánh sáng biến nơi đây thành sàn diễn đầy mê hoặc, với công nghệ chiếu sáng khi ánh sáng từ hàng chục nghìn tác phẩm nghệ thuật rực rỡ hòa quyện với vẻ đẹp tĩnh lặng của mùa Đông.

Khu vực "Rừng phong kỳ diệu" tại lễ hội ánh sáng. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Những ánh đèn màu sắc đa dạng không chỉ thu hút sự chú ý mà còn tạo nên bầu không khí lãng mạn, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự mới mẻ và khác biệt trong hành trình khám phá lễ hội ánh sáng ở Hong Kong.

Nơi đây còn là lễ hội nghệ thuật ngoài trời, với không gian được thiết kế để tản bộ, cảm nhận, chụp hình và chơi tương tác. Các mô hình nghệ thuật khổng lồ, vừa đẹp vừa mang hơi thở nghệ thuật hiện đại, rất lý tưởng cho những ai thích không gian mở, nghệ thuật, hoặc đơn giản là thích chụp ảnh đẹp.

Với sự kết hợp sáng tạo giữa ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật, Festilumi mang đến những chủ đề mới lạ, tạo nên bầu không khí tràn ngập sắc màu và cảm xúc, trở thành lễ hội ánh sáng lung linh nhất mà mỗi du khách đều khó lòng bỏ qua khi có dịp ghé thăm xứ Cảng Thơm.

Lễ hội dự kiến kéo dài đến ngày 26/4/2026./.

