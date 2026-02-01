Du lịch

Hai sản phẩm nhận Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN

Với chủ đề “Điểm đến du lịch thân thiện với môi trường," Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhận Giải thưởng ở hạng mục Sản phẩm nông thôn bền vững.

2026-1-31-giai-thuong-du-lich-asean-bai-2-ruby-1.jpg

Ngày 30/1/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 tổ chức tại Philippines, lễ trao đã được diễn ra.

Việt Nam có 25 đơn vị được vinh danh ở các hạng mục Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN; Giải thưởng Đô thị Du lịch sạch ASEAN; Giải thưởng Địa điểm MICE ASEAN và Giải thưởng Du lịch bền vững Giải thưởng Du lịch ASEAN 2026ASEAN.

Ở hạng mục Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN với chủ đề “Điểm đến du lịch thân thiện với môi trường," Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhận Giải thưởng ở hạng mục Sản phẩm nông thôn bền vững; Hòn Mây Rút Trong - Hòn Dugong Bay - Điểm đến Xanh trong lòng Đảo Ngọc, tỉnh An Giang nhận Giải thưởng ở hạng mục Sản phẩm đô thị bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Du lịch #ASEAN #Quảng Ninh
