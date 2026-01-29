Du lịch Việt Nam khởi động chuỗi xúc tiến quảng bá quốc tế 2026 tại Philippines

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 vừa chính thức diễn ra với chủ đề “Chung tay định hình tương lai ngành Du lịch,” vào tối qua (28/1), tại Cebu, Philippines.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự khai mạc sự kiện, cùng các lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia, cán bộ các đơn vị trực thuộc, một số địa phương và doanh nghiệp du lịch.

Điểm nhấn quan trọng của Diễn đàn năm nay là việc hoàn thiện và thông qua Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch sẽ đặt ra lộ trình rõ ràng và thống nhất nhằm thúc đẩy du lịch bền vững, bao trùm, nâng cao trải nghiệm du khách, trao quyền cho doanh nghiệp và tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch ASEAN trên trường quốc tế.

Thị trưởng Thành phố Lapu-Lapu, Cebu, Philippines, bà Mayor Cindi King Chan nhấn mạnh chủ đề của Diễn đàn năm nay “Chung tay định hình tương lai ngành Du lịch” phản ánh sự chuyển mình không ngừng của ngành du lịch ASEAN trước những biến động toàn cầu, thách thức về môi trường và kỳ vọng ngày càng cao từ du khách và cộng đồng. Những thách thức này đòi hỏi sự hợp tác, điều phối chặt chẽ và một tầm nhìn chung, thay vì các giải pháp đơn lẻ.

Lãnh đạo, đại biểu các nước chụp hình lưu niệm tại gian hàng của du lịch Việt Nam, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX. (Ảnh: TITC)

Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 45 năm Diễn đàn Du lịch ASEAN, kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên tại Malaysia vào năm 1981, qua đó khẳng định vai trò của ATF đã trở thành nền tảng hợp tác vững chắc, thắt chặt các mối quan hệ đối tác, chính sách và khát vọng chung, giúp du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các quốc gia và cộng đồng trong khu vực.

Từ ngày 28-30/1, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX 2026, diễn ra tại Trung tâm triển lãm Mactan Expo, thành phố Lapu-Lapu, Cebu, Philippines.

Gian hàng của Việt Nam năm nay tập trung quảng bá tổng thể các điểm đến du lịch tiêu biểu, đồng thời giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai, lan tỏa hình ảnh điểm đến mới giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của khu vực Tây Nguyên. Gian hàng tạo điểm nhấn văn hóa truyền thống bằng cách trưng bày không gian Tết Việt.

Tại đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã tổ chức họp báo giới thiệu du lịch Việt Nam, cung cấp thông tin về các chính sách và sản phẩm du lịch; thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí đến từ Ấn Độ, Ai Cập, các nước châu Âu và châu Á, qua đó cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam tới các thị trường trọng điểm, trong đó có Philippines.

﻿ Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ thông tin về du lịch Việt Nam tại họp báo. (Ảnh: TITC)

Thông qua việc tham gia Hội chợ TRAVEX 2026 và các hoạt động bên lề, hình ảnh du lịch Việt Nam tiếp tục được quảng bá rộng rãi, khẳng định sự hiện diện của Du lịch Việt Nam tại sự kiện xúc tiến du lịch quan trọng nhất của khu vực, tăng cường thu hút khách quốc tế đến Việt Nam./.

Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 gồm chuỗi các hoạt động quan trọng như: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và các nước đối tác, các tổ chức đối tác; Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN, Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN và các nước đối tác; Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX; Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN; Họp báo các Bộ trưởng Du lịch ASEAN cùng nhiều hoạt động bên lề đáng chú ý. Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX là một trong những hoạt động quan trọng nhất khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi của ngành như triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở gian hàng, gặp gỡ người mua và người bán, họp báo của các cơ quan du lịch quốc gia ASEAN, các hội thảo bên lề…

