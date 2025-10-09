Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế năm 2025.

Theo đó, để thúc đẩy hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và phát triển du lịch, với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trong giai đoạn tới, trong đó rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan.

Nghiên cứu, xây dựng Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030 để định hướng trọng tâm, trọng điểm hoạt động xúc tiến, thúc đẩy hợp tác du lịch liên ngành, liên vùng và quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2026.

Tập trung thúc đẩy các chương trình du lịch gắn với sự kiện văn hóa, lễ hội, ẩm thực đặc sắc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2025. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên nền tảng số tại các thị trường trọng điểm và thị trường mới nổi.

Chỉ đạo các tổ chức xã hội nghề nghiệp về du lịch phát huy vai trò liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, hình thành liên minh kích cầu, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành; chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết với địa phương và các hãng hàng không trong khai thác thị trường khách du lịch quốc tế; chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù (như du lịch xanh, du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực...) nhằm đáp ứng xu hướng và nâng cao trải nghiệm du khách.

Theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ được giao, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định…/.

Du lịch Việt lọt top thế giới về mức tăng trưởng du khách quốc tế Câu chuyện thành công của du lịch Việt Nam phản ánh những nỗ lực của toàn ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tham mưu xây dựng chính sách, xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch...