Du lịch Việt lọt top thế giới về mức tăng trưởng du khách quốc tế

Du lịch Việt Nam đã trở thành điểm sáng với mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong quý I/2025 - tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024 và đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với quý I/2019).

Tính trên toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 6 về mức tăng trưởng du khách quốc tế đến (tăng 30% so với cùng kỳ 2024) và xếp thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch (tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái).

Đây là con số theo Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism). Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 6 về tăng trưởng du khách quốc tế đến thời gian qua.

Giữa bối cảnh châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, vẫn tìm đường phục hồi sau COVID-19, mức tăng trưởng ấn tượng của du lịch Việt được đánh giá thực sự là điểm sáng trong khu vực.

Câu chuyện thành công của du lịch nước nhà phản ánh những nỗ lực của toàn ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tham mưu xây dựng chính sách, đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến quảng bá, triển khai chương trình kích cầu du lịch, phát triển sản phẩm đa dạng...

Đặc biệt, sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho du lịch, trong đó chính sách thị thực cởi mở góp phần không nhỏ tạo điều kiện thu hút ngày càng đông du khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và yên bình là một trong những điểm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Cũng theo báo cáo của UN Tourism, trong quý I/2025 có hơn 300 triệu lượt khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, tăng hơn 14 triệu lượt so với cùng kỳ 2024 (đồng nghĩa tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và 3% so với năm 2019). Đây là sức tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch thế giới bất chấp hàng loạt bất ổn, căng thẳng địa chính trị cũng như lạm phát cao ảnh hưởng đến chi phí dịch vụ du lịch, lữ hành.

Tổng thư ký UN Tourism, ông Zurab Pololikashvili cho biết: “Ở mọi nơi trên thế giới, du lịch đều khẳng định vai trò là một ngành dịch vụ quan trọng, hỗ trợ hàng triệu lao động và doanh nghiệp. Kết quả tăng trưởng liên tục về lượng khách quốc tế và sự gia tăng về chi tiêu của du khách tại nhiều điểm đến cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức và đây thực sự là tin tốt cho các nền kinh tế cũng như người lao động thế giới.”

Theo khu vực, châu Âu là điểm đến lớn nhất thế giới, ghi nhận đón 125 triệu khách du lịch quốc tế trong ba tháng đầu năm (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024). Châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng cao nhất với 12%, châu Phi tăng 9%, châu Mỹ tăng 2%, Trung Đông tăng 1%.

Du khách quốc tế trong không gian trưng bày Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

So với trước đại dịch, Trung Đông phục hồi tốt nhất với 144%, tiếp theo là châu Phi đạt 144%, châu Âu đạt 105%, châu Mỹ đạt 103%. Châu Á Thái Bình Dương vẫn đang phục hồi, đạt mức 91%.

Bên cạnh đó, dữ liệu về chi tiêu của du khách tại các điểm đến cho thấy tổng thu từ du lịch quốc tế đạt kỷ lục 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2024 (tăng 15% so với năm 2019). Mức tăng này một phần do mức chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến đi tăng, đạt 1.170 USD, cao hơn mức trung bình 1.000 USD thời điểm trước đại dịch.

Bất chấp những thách thức và triển vọng, UN Tourism vẫn không thay đổi dự báo mức tăng trưởng từ 3% đến 5% cho năm 2025, bởi những tín hiệu tích cực từ các quốc gia như Việt Nam./.

