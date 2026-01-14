Trung Quốc điều tra độc quyền đối với "ông lớn" du lịch trực tuyến Trip.com

Ngày 14/1, Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) thông báo đã chính thức mở cuộc điều tra đối với Trip.com - nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất nước này - do nghi ngờ có các hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường để cạnh tranh không lành mạnh.

Trong thông báo chính thức, SAMR cho biết cuộc điều tra được thực hiện dựa trên các đánh giá sơ bộ và Luật Chống độc quyền, dù chưa công bố chi tiết các sai phạm cụ thể.

Theo pháp luật của nước này, nếu bị kết luận vi phạm, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với mức phạt từ 1-10% doanh thu hằng năm của năm trước đó.

Ngay sau thông báo trên, đại diện Trip.com khẳng định công ty đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu quản lý.

Đáng chú ý, cuộc điều tra diễn ra ngay sau khi Trip.com công bố báo cáo tài chính khả quan với doanh thu thuần quý 3/2025 tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng doanh thu từ đặt phòng khách sạn tăng 18% so với năm 2024.

Trước đó, vào tháng 12 vừa qua, một hiệp hội kinh doanh homestay tại tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc) đã đệ đơn khiếu nại một số đại lý du lịch trực tuyến, trong đó có Trip.com, về việc lạm dụng quyền lực thị trường để chèn ép doanh nghiệp bằng cách áp đặt các điều khoản cưỡng chế, tự ý tăng phí hoa hồng và chặn lưu lượng truy cập Internet đối với các đơn vị không hợp tác.

Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh mạnh tay với các tập đoàn công nghệ lớn để thiết lập trật tự thị trường. Năm 2021, “gã khổng lồ” thương mại điện tử Alibaba từng phải chịu mức phạt kỷ lục 18 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,58 tỷ USD) vì lạm dụng vị thế thống trị.

Thời gian gần đây, Chính phủ Trung Quốc còn đẩy mạnh kiểm soát tình trạng cạnh tranh giá quá mức - một yếu tố được cho là đang bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp và gia tăng áp lực lạm phát đối với nền kinh tế./.

