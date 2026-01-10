VITM 2026: “Chuyển đổi số - Tăng trưởng xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam”

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 – VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số - Tăng trưởng xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 9-12/4/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay việc lựa chọn chủ đề tổ chức năm nay nhằm cụ thể hóa mục tiêu kép của ngành: thúc đẩy phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kế thừa thành công từ chủ đề “Phát triển điểm đến Xanh” của VITM 2025, Hội chợ năm 2026 đặt trọng tâm vào việc tích hợp giữa “Tăng trưởng xanh” và “Chuyển đổi số” – hai trụ cột then chốt để hiện đại hóa và phát triển du lịch Việt Nam bền vững, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo đó, VITM 2026 sẽ có diễn ra nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực. Về hoạt động thương mại, dự kiến có 450 gian hàng (khoảng 15% gian hàng quốc tế), thu hút sự tham gia của hàng chục cơ quan Xúc tiến Du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng trăm doanh nghiệp du lịch.

Du khách đến với Hội chợ sẽ được trải nghiệm và hưởng lợi từ hàng ngàn chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn trên các sản phẩm tour, vé máy bay, phòng khách sạn, sản phẩm OCOP và các điểm đến mới lạ.

Du khách đến với Hội chợ sẽ được trải nghiệm và hưởng lợi từ hàng ngàn chương trình ưu đãi của doanh nghiệp. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Một điểm nhấn đặc biệt tại VITM 2026 là khu vực trưng bày dành riêng cho Chuyển đổi số. Tại đây sẽ giới thiệu các mô hình, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú và vận hành điểm đến.

Bên cạnh đó, hoạt động thường niên của Hội chợ cũng sẽ tiếp tục với Diễn đàn “Chuyển đổi số - Tăng trưởng xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam” (dự kiến diễn ra sáng ngày 10/4), quy tụ 200 đại biểu các bộ, ngành, chuyên gia du lịch, cùng các doanh nghiệp du lịch thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển mô hình tăng trưởng xanh cho du lịch Việt Nam.

Lễ Vinh danh “Các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong ngành Du lịch Việt Nam năm 2025” dự kiến tổ chức vào chiều ngày 9/4/2026 nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch, đặc biệt là trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Hội chợ sẽ là nơi diễn ra chuỗi các hoạt động B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng) sôi động, là cơ hội cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù, các gói kích cầu và tổ chức hội nghị giới thiệu các sự kiện du lịch lớn trong năm.

Một gian hàng giới thiệu sản phẩm tour outbound. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật đặc sắc, sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu tại VITM 2026 sẽ dành cho các địa phương giới thiệu những loại hình nghệ thuật truyền thống, các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc tại sân khấu chính của Hội chợ.

VITM 2026 không chỉ là hội chợ du lịch thông thường mà đã trở thành một sự kiện chuyên môn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của toàn ngành theo hướng hiện đại, bền vững và có trách nhiệm./.

Hội chợ VITM Hà Nội: Cơ hội kích cầu khôi phục hoạt động du lịch trong nước Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động xúc tiến quảng bá thông qua các hội chợ du lịch như VITM Hà Nội nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của người dân cũng như lãnh đạo ngành.