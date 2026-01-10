Du lịch

VITM 2026: “Chuyển đổi số - Tăng trưởng xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam”

Theo BTC, chủ đề hội chợ du lịch năm nay nhằm cụ thể hóa mục tiêu kép của ngành: thúc đẩy phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mai Mai
Gian hàng giới thiệu công nghệ số trong lĩnh vực du lịch tại VITM 2025 vừa qua đã thu hút đông đảo sự quan tâm của đại biểu, truyền thông. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Gian hàng giới thiệu công nghệ số trong lĩnh vực du lịch tại VITM 2025 vừa qua đã thu hút đông đảo sự quan tâm của đại biểu, truyền thông. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 – VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số - Tăng trưởng xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 9-12/4/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay việc lựa chọn chủ đề tổ chức năm nay nhằm cụ thể hóa mục tiêu kép của ngành: thúc đẩy phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kế thừa thành công từ chủ đề “Phát triển điểm đến Xanh” của VITM 2025, Hội chợ năm 2026 đặt trọng tâm vào việc tích hợp giữa “Tăng trưởng xanh” và “Chuyển đổi số” – hai trụ cột then chốt để hiện đại hóa và phát triển du lịch Việt Nam bền vững, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo đó, VITM 2026 sẽ có diễn ra nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực. Về hoạt động thương mại, dự kiến có 450 gian hàng (khoảng 15% gian hàng quốc tế), thu hút sự tham gia của hàng chục cơ quan Xúc tiến Du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng trăm doanh nghiệp du lịch.

Du khách đến với Hội chợ sẽ được trải nghiệm và hưởng lợi từ hàng ngàn chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn trên các sản phẩm tour, vé máy bay, phòng khách sạn, sản phẩm OCOP và các điểm đến mới lạ.

vnp-vitm-2025-9.jpg
Du khách đến với Hội chợ sẽ được trải nghiệm và hưởng lợi từ hàng ngàn chương trình ưu đãi của doanh nghiệp. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Một điểm nhấn đặc biệt tại VITM 2026 là khu vực trưng bày dành riêng cho Chuyển đổi số. Tại đây sẽ giới thiệu các mô hình, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú và vận hành điểm đến.

Bên cạnh đó, hoạt động thường niên của Hội chợ cũng sẽ tiếp tục với Diễn đàn “Chuyển đổi số - Tăng trưởng xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam” (dự kiến diễn ra sáng ngày 10/4), quy tụ 200 đại biểu các bộ, ngành, chuyên gia du lịch, cùng các doanh nghiệp du lịch thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển mô hình tăng trưởng xanh cho du lịch Việt Nam.

Lễ Vinh danh “Các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong ngành Du lịch Việt Nam năm 2025” dự kiến tổ chức vào chiều ngày 9/4/2026 nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch, đặc biệt là trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Hội chợ sẽ là nơi diễn ra chuỗi các hoạt động B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng) sôi động, là cơ hội cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù, các gói kích cầu và tổ chức hội nghị giới thiệu các sự kiện du lịch lớn trong năm.

vnp-vitm-1-9.jpg
Một gian hàng giới thiệu sản phẩm tour outbound. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật đặc sắc, sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu tại VITM 2026 sẽ dành cho các địa phương giới thiệu những loại hình nghệ thuật truyền thống, các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc tại sân khấu chính của Hội chợ.

VITM 2026 không chỉ là hội chợ du lịch thông thường mà đã trở thành một sự kiện chuyên môn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của toàn ngành theo hướng hiện đại, bền vững và có trách nhiệm./.

(Vietnam+)
#Chuyển đổi số trong du lịch #Phát triển du lịch bền vững #Tăng trưởng xanh #Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam #Ứng dụng công nghệ trong du lịch #Hoạt động xúc tiến du lịch #Các hoạt động thương mại du lịch #Chương trình nghệ thuật văn hóa #Hợp tác doanh nghiệp du lịch #Vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Các sản phẩm gốm Churu trưng bày trong sân nhà của nghệ nhân Ma Ly (thôn K’răng Gọ, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Miệt mài bảo tồn nghề gốm Churu tại Lâm Đồng

Nghề làm gốm là một nghề thủ công truyền thống lâu đời của người Churu, chủ yếu tập trung tại buôn K’răng Gọ, được truyền dạy theo quy mô hộ gia đình và đang được bảo tồn để nghề không bị mai một.