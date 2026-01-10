“Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Tối 10/1, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm), thành phố Hà Nội khai mạc chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - sự kiện mở đầu cho Hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 lựa chọn chủ đề “Kinh tế sáng tạo,” thể hiện cách tiếp cận mới trong triển khai các nội dung của Thành phố sáng tạo, không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực văn hóa, di sản mà coi sáng tạo là nguồn lực phát triển, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục-đào tạo và các lĩnh vực kinh tế gắn với tri thức, đổi mới sáng tạo.

Thành phố Hà Nội chính thức vận hành Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026 theo hướng chủ động, hiệu quả hơn, nâng tầm quy mô và mở rộng hợp tác quốc tế với chuỗi hoạt động được triển khai xuyên suốt trong năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thêm, Chương trình "Tụ hội Sáng tạo" hôm nay với 200 đơn vị sáng tạo tham gia là nơi gặp gỡ phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới trong cộng đồng sáng tạo, là nơi gặp gỡ, kết nối và trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý văn hóa và các đối tác sáng tạo, hình thành mạng lưới liên kết đa chiều, hỗ trợ phát triển các sáng kiến, sản phẩm và mô hình công nghiệp văn hóa trong hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Không dừng lại ở hai ngày hoạt động, chương trình sẽ mở ra chuỗi hoạt động sáng tạo diễn ra trong suốt năm 2026, bao gồm các hoạt động kết nối, đối thoại, thử nghiệm và trải nghiệm sáng tạo tại nhiều không gian đô thị của Thủ đô.

"Hà Nội mong muốn tạo thêm những không gian sáng tạo sống động cho người dân và du khách; khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực và trên trường quốc tế," bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho hay, tầm nhìn dẫn dắt Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng, với việc chuyển từ tổ chức một sự kiện đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo năng động, thể hiện cách tiếp cận dài hạn và hướng tới tương lai.

Cách tiếp cận này khẳng định cam kết của Hà Nội trong việc tạo điều kiện để sáng tạo phát triển rộng khắp trong xã hội, từ nghệ sỹ, nhà thiết kế, sinh viên, doanh nhân đến cộng đồng và thế hệ trẻ - những chủ thể sẽ góp phần định hình tương lai của Thủ đô.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, với tư cách là Thành phố Sáng tạo về Thiết kế của UNESCO, Hà Nội đã cho thấy sáng tạo không chỉ là biểu đạt văn hóa mà còn là động lực thúc đẩy gắn kết xã hội, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp, các chương trình hỗ trợ có trọng tâm, cùng sự tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước, đối tác khu vực tư nhân và các cá nhân sáng tạo, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm sáng tạo đang phát triển và là điểm gặp gỡ của sự sáng tạo tại châu Á.

UNESCO tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và Hà Nội thông qua các sáng kiến hợp tác cụ thể, trong đó có việc thúc đẩy sáng tạo, tính bao trùm và phát triển bền vững trong các quá trình chuyển đổi đô thị và văn hóa, góp phần xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo cởi mở, kết nối và hướng tới tương lai.

Lễ khai mạc được tiếp nối với chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tứ hải giao tình” do Nền tảng Văn hóa và Nghệ thuật Lên Ngàn thực hiện. Chương trình tôn vinh tinh thần sáng tạo gắn với bản sắc văn hóa Thủ đô, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là mùa tổ chức thứ 5 được định hướng phát triển vượt lên khuôn khổ một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên, chuyển dịch từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị.”

Lễ hội thúc đẩy tư duy liên ngành, kết nối các lĩnh vực như nghệ thuật thị giác, thiết kế, công nghệ, kiến trúc, âm thanh, dữ liệu, thủ công và trình diễn, tạo nên các trải nghiệm đa giác quan và không gian tương tác mang tính quốc tế.

Các hoạt động chính của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được tổ chức theo định hướng xây dựng nền kinh tế sáng tạo, với vai trò là trung tâm kết nối, diễn đàn đối thoại và thử nghiệm các mô hình kinh tế sáng tạo.

Các nhóm hoạt động sẽ được triển khai xuyên suốt năm 2026, bao gồm triển lãm sáng tạo, hội chợ sáng tạo, diễn đàn sáng tạo, cuộc thi sáng tạo, các dự án sáng tạo, giải thưởng thiết kế sáng tạo, quỹ sáng tạo và hệ thống cơ sở hạ tầng sáng tạo./.

