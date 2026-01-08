Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt: Điểm đến mùa Xuân trên cao nguyên

Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt - sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc trong mùa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ khai mạc vào ngày 16/01 tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân,” Lễ hội nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng - mừng Xuân và hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và vẻ đẹp đặc trưng của Đà Lạt gắn với loài hoa mai anh đào - “sứ giả” mùa xuân của Cao nguyên Lâm Viên.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội đặt mục tiêu tăng khoảng 30% lượng khách du lịch nội địa và quốc tế; đồng thời thúc đẩy doanh thu dịch vụ lưu trú, ẩm thực và lữ hành trong dịp Tết so với cùng kỳ năm 2025.

Không gian Lễ hội trải dài quanh hồ Xuân Hương và một số tuyến đường trung tâm, tạo điều kiện để du khách dễ dàng tham gia, trải nghiệm.

Bên cạnh chương trình khai mạc nghệ thuật bán thực cảnh với âm nhạc, thời trang và công nghệ sân khấu hiện đại, Lễ hội còn có nhiều hoạt động như: Trồng cây “Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa mai anh đào”, ra mắt bản đồ các điểm ngắm hoa, chương trình sáng tạo nghệ thuật với hoa mai anh đào và các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách từ ngày 16-25/01/2026.

Hàng ngàn cây mai anh đào tại đồi chè Cầu Đất đã nở rộ thu hút du khách đến thưởng lãm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Mai anh đào được trồng nhiều tại các vùng từ nội ô đến ngoại ô của Đà Lạt. Từ lâu, loài hoa này đã trở thành thương hiệu hút khách cho ngành du lịch địa phương.

Cây mai anh đào là loài thân gỗ cao từ 5-7m, thậm chí có thể đạt tới 30m khi trưởng thành. Vào mùa thu, lá cây bắt đầu rụng dần, để lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu ngủ đông cho đến khi mùa xuân tới, khi cây bắt đầu trổ hoa rực rỡ. Mỗi bông hoa mai anh đào có 5 cánh với sắc trắng hồng tinh khôi, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng và lãng mạn.

Mai anh đào thường bung nở vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 2, báo hiệu mùa Xuân đang đến gần. Khác với hoa đào miền Bắc hay mai vàng phương Nam, mai anh đào Đà Lạt mang vẻ đẹp riêng: cánh hoa mỏng, màu hồng nhạt, nở thành chùm trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, tạo cảm giác mong manh nhưng đầy sức sống. Khi hoa nở đồng loạt, cả không gian như được nhuộm hồng, nổi bật giữa nền trời và rừng thông xanh thẫm.

Tại các vùng ven Đà Lạt như Cầu Đất, Xuân Thọ (xã Xuân Trường-Đà Lạt), Mộng Đào Nguyên (phường Langbiang-Đà Lạt),.. nơi còn giữ được nhiều khoảng không gian tự nhiên, mai anh đào được trồng và phát triển thành từng hàng dài, uốn lượn theo triền dốc và con đường phố núi đặc trưng.

Buổi sáng sớm, sương mỏng giăng nhẹ, hàng mai anh đào hiện lên mờ ảo, lãng mạn; đến trưa, nắng lên làm sắc hoa thêm tươi tắn, rực rỡ. Nhiều người dân địa phương tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp của mùa hoa, trong khi du khách tìm đến để chụp ảnh, dạo bộ và tận hưởng không khí trong lành.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mai anh đào còn trở thành biểu tượng mùa Xuân của Đà Lạt, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm. Những năm gần đây, chính quyền và người dân địa phương chú trọng chăm sóc, bảo vệ, trồng mới mai anh đào dọc các tuyến đường, khu dân cư, vừa tạo cảnh quan, vừa gìn giữ nét đặc trưng của cao nguyên.

Du khách chụp hình check-in bên một cây mai anh đào bung nở rực rỡ tại đồi chè Cầu Đất. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Mùa mai anh đào nở rộ không kéo dài, chỉ vài tuần ngắn ngủi. Nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến loài hoa này thêm phần quyến rũ, để mỗi độ Xuân về, sắc hồng mai anh đào Đà Lạt lại trở thành kỷ ức đẹp, níu chân người ở lại và gọi mời những bước chân phương xa.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều nhóm du khách từ khắp nơi đã tìm về Cầu Đất, Xuân Thọ, Mộng Đào Nguyên để chụp ảnh. Có người chọn đứng nép vào hàng mai anh đào bên lưng đồi, có người thong thả đi bộ giữa những cây hoa nở lớt phớt để bắt khoảnh khắc cánh hoa rung trong gió.

Ở khu vực nội ô Đà Lạt như phường Xuân Hương-Đà Lạt, phường Lâm Viên-Đà Lạt và phường Cam Ly- Đà Lạt, mai anh năm nay nở muộn hơn do thời tiết "dịu" hơn, dự kiến sẽ nở rộ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 1/2026.

Thời gian đẹp nhất để ngắm mai anh đào là từ tháng 2 đến nửa đầu tháng 3, khi hoa nở rộ khắp các con đường và triền đồi Đà Lạt. Tuy nhiên, thời điểm hoa nở có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết hàng năm./.

