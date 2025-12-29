Lâm Đồng: Mai anh đào Đà Lạt vào mùa đẹp nhất, thu hút nhiều du khách

Cuối năm, phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) như bừng tỉnh, đặc biệt khi hoa mai anh đào bắt đầu khoe sắc hồng, thu hút du khách gần xa đến với xứ sở ngàn hoa trong mùa đẹp nhất năm.

Mới 8 giờ, đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt) đã tấp nập người đến ngắm mai anh đào. Trong màn sương còn chưa tan hết, chị Lê Ngọc Trúc Vy (du khách ở Phan Rang) cùng nhóm bạn mải mê chụp hình với những cành hoa hồng thắm.

Co ro trong cái lạnh buổi sáng, Trúc Vy thích thú cho biết, đây là lần đầu tiên chị được ngắm mai anh đào Đà Lạt. Dù nhà ở Phan Rang, cách Đà Lạt hơn 100km nhưng mọi năm chị đều lỡ hẹn mùa hoa nở. “Năm nay vừa nghe tin mai anh đào bắt đầu nở và thấy mọi người khoe hình trên mạng xã hội, mình với nhóm bạn hẹn nhau dậy sớm, cùng chạy xe máy vượt đèo Sông Pha để lên Đà Lạt ngắm hoa rồi tranh thủ về luôn trong ngày” - Trúc Vy cho hay.

Lặn lội từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt để ngắm mai anh đào, nữ du khách Đặng Châu Trâm (38 tuổi) cho biết dù chưa nở rộ hết nhưng mai anh đào đã rất đẹp, đặc biệt có những cây bung nở sớm với nhiều cành hoa rực rỡ cùng với không khí dễ chịu của Đà Lạt đã mang lại cho chị rất nhiều cảm xúc sau một năm dài làm việc. “Tôi thấy mình như được trở về tuổi thơ ở quê hương, cảm giác rất dễ chịu và như được tiếp thêm động lực để chuẩn bị cho một năm mới 2026 đầy hoài bão” - chị Trâm chia sẻ.

Mai anh đào được trồng nhiều tại các vùng từ nội ô đến ngoại ô của Đà Lạt. Từ lâu, loài hoa này đã trở thành thương hiệu hút khách cho ngành du lịch địa phương. Năm nay, mùa hoa đến sớm hơn.

Hiện, khu vực Cầu Đất, Xuân Trường, Trạm Hành (cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25km) hoa bắt đầu nở nhiều, hút khách du lịch đến tham quan, chụp hình trong hơn 1 tuần qua.

Trong mùa mai anh đào năm nay, UBND phường Xuân Hương-Đà Lạt sẽ tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào-Đà Lạt Xuân 2026, từ ngày 15/1/2026 đến ngày 15/2/2026. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tại khu trung tâm, những tuyến đường trồng nhiều mai anh đào như: Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Hồ Tùng Mậu, Ba tháng Tư… mới chỉ có một số cây nở lác đác. Dự báo hoa sẽ nở rộ trong tháng 1, đầu tháng 2/2026.

Để phục vụ nhu cầu du khách trong và ngoài nước thưởng lãm mai anh đào, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt sẽ tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 kéo dài khoảng 1 tháng.

Lễ hội chính thức diễn ra từ ngày 15/1-15/2/2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào, chào đón năm mới 2026.

Lễ hội bao gồm các chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong thời gian hoa mai anh đào nở rộ, chương trình chào năm mới Bính Ngọ 2026.

Cụ thể gồm công bố bản đồ giới thiệu điểm đến - tour du lịch ngắm hoa mai anh đào; thưởng lãm mai anh đào; người dân, du khách thưởng thức cà phê miễn phí với chủ đề "Hẹn nhau mùa hoa nở” tại Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm; thưởng lãm “Hoa mai anh đào trên vùng trà Cầu Đất” tại đồi chè Cầu Đất; “Giấc mơ hoa anh đào giữa lòng thung lũng” tại Khu Du lịch Thung lũng tình yêu.

Tại Công viên Xuân Hương (đường Trần Hưng Đạo), Ban tổ chức lễ hội tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc hoa anh đào”; thi vẽ tranh “Em và hoa anh đào”; hội thi dân vũ “Hoa mai anh đào - Langbiang” tại phường Langbiang-Đà Lạt.

Thông qua các chương trình, hoạt động của lễ hội nhằm tạo sân chơi, sản phẩm du lịch cho du khách khi đến với Lâm Đồng, nhất là trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới./.

