Một hành trình “Chạm miền ký ức” sống động cùng những “Bảo tàng đường phố”

Tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” vừa ra mắt tại đền Quán Thánh, Hà Nội. Sản phẩm du lịch đặc thù và trọng điểm này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội, thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6.

Vậy, khi ký ức được kể bằng trải nghiệm một cách sống động với hành trình đi bộ giàu cảm xúc quanh hồ Trúc Bạch, nơi di sản, ẩm thực và đời sống Hà Nội xưa còn lưu dấu ấn đậm nét có gì hấp dẫn?

Chạm vào ký ức xưa bằng 5 giác quan

Lấy cảm hứng từ hệ thống tàu điện mặt đất từng là hình ảnh thân thương, gắn bó với đời sống người dân Hà thành giai đoạn 1901-1991, Tuyến tàu điện số 6 không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là những chuyến tàu chở đầy ký ức và di sản.

“Bảo tàng đường phố” giữa lòng đô thị này gồm nhiều toa tàu điện hai tầng được đặt dọc theo những con phố quanh hồ Trúc Bạch, kết nối các di sản tiêu biểu như Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Đền Thủy Trung Tiên, làng nghề đúc đồng Ngũ Xã…

Mỗi toa tàu được ví như một không gian di sản mini, nơi những câu chuyện về nếp sống, văn hóa, ẩm thực và tâm hồn người Hà Nội qua các thời kỳ được kể lại một cách sinh động bằng những trải nghiệm gần gũi.

Theo ý kiến chuyên gia, di sản Phở Hà Nội cần được quảng bá đi kèm với cách thức phục vụ được đổi mới, cách truyền thông mới. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, chương trình tour sẽ đưa du khách hòa mình vào các không gian, hoạt động đặc sắc, mới lạ thông qua 9 điểm chạm văn hóa xung quanh hồ Trúc Bạch.

“Sản phẩm du lịch hoài niệm hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và nhiều cảm xúc; đây cũng là một trong các xu hướng lớn của du lịch toàn cầu, lấy trải nghiệm làm trung tâm, gắn với những hành trình được tái hiện lại một chuyến đi đưa du khách, cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là gia tăng sự quan tâm, khao khát của giới trẻ, trở về với ký ức tuổi thơ, với ký ức di sản đô thị,” ông Hiếu chia sẻ.

Theo đó, tour “Hà Nội-Chạm miền ký ức” có 9 điểm dừng di sản, được thiết kế theo hướng du lịch trải nghiệm, du lịch di sản, du lịch đi bộ, khai thác chiều sâu các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, phong tục, tập quán và đời sống cư dân bản địa tại khu vực Đảo Ngọc - Trúc Bạch.

Hành trình khám phá đưa du khách theo lộ trình được thiết kế tinh tế, để trải nghiệm các di tích và không gian Thủ đô bằng cả 5 giác quan nhìn, nghe, chạm, nếm và cảm nhận hương vị các điểm dừng: Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh; Đền Thủy Trung Tiên; Toa Phở - Bún - Sợi; Toa Café - Cà phê - Coffee; Toa Bếp - Chạn - Mâm; Căn hộ điển hình thời bao cấp; Nhà trưng bày nghề đúc đồng truyền thống; Toa Lúa - Thóc - Gạo; Toa Trà và thú chơi bát nhã.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu. (Ảnh: TITC)

Bảo tàng đường phố từ tiếng tàu điện leng keng

Hành trình “Chạm miền ký ức” lần này là cách những người làm du lịch và cơ quan quản lý địa phương đưa di sản bước vào đời sống, để du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế “chạm” vào Hà Nội, từ đó thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Theo ban tổ chức, tour có thể phục vụ linh hoạt và đa dạng các nhóm khách nhỏ, gia đình hoặc đoàn lớn, với hình thức đi bộ hoặc xe đạp, phù hợp xu hướng du lịch xanh và du lịch chậm.

Ông Trần Trung Hiếu bày tỏ kỳ vọng chương trình tour sẽ góp phần kết nối điểm đến, giới thiệu các sản phẩm, tour tuyến tại địa bàn phường Ba Đình, qua đó thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Thủ đô.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy đánh giá tour “Hà Nội - Chạm miền ký ức” đã góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch Trúc Bạch, trở thành tiền đề để xây dựng điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch.

Phường xác định du lịch văn hóa là mũi nhọn trong phát triển kinh tế và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trước đó, Dự án Tuyến tàu điện số 6 được ấp ủ từ năm 2022, với mong muốn chuyên chở di sản bằng hình ảnh “tàu điện leng keng,” tạo ra mô hình bảo tàng đường phố phù hợp với bối cảnh hiện đại.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc trên chuyến tàu di sản - sản phẩm du lịch độc đáo của Hà Nội. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Lãnh đạo phường Ba Đình cho biết thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch độc đáo có bản sắc riêng; đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, phát triển thương mại và văn hóa Đảo Ngọc - Trúc Bạch.

Không chỉ dừng ở một sản phẩm du lịch mới, tour “Hà Nội - Chạm miền ký ức” đã cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành du lịch Thủ đô trong việc đưa di sản vào đời sống đương đại, biến ký ức đô thị thành tài nguyên phát triển bền vững./.

Năm 2025, ngành du lịch Thủ đô được đánh giá là điểm sáng trong tổng thể các ngành kinh tế của Hà Nội. Năm nay, Hà Nội đã đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách du lịch (tăng 20,8% so với năm 2024), trong đó có trên 7,82 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22,7% so với năm 2024) và trên 25,8 triệu lượt khách nội địa (tăng 20,3%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,4 nghìn tỷ đồng (tăng 21,5% so với năm 2024).

Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô" chính thức đón khách từ ngày 6/9/2025 Đúng 8 giờ sáng ngày 6/9, đoàn tàu thuộc tuyến tàu "Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan họ" khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn, hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm không gian văn hoá đậm chất Hà Nội.