Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô" chính thức đón khách từ ngày 6/9/2025

Đúng 8 giờ sáng ngày 6/9, đoàn tàu thuộc tuyến tàu "Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan họ" khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn, hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm không gian văn hoá đậm chất Hà Nội.

Các chuyến tàu du lịch sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8 giờ và 13 giờ 30 phút, đi qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và đến ga Từ Sơn lúc 8 giờ 41 phút và 14 giờ 32 phút.

Ở chiều ngược lại, tàu khởi hành từ ga Từ Sơn lúc 10 giờ 30 phút và 16 giờ 20 phút, dự kiến về đến ga Hà Nội vào lúc 11 giờ 33 phút và 17 giờ 1 phút.

Mỗi ngày sẽ có hai đôi tàu du lịch xuất phát từ ga Hà Nội, chạy qua Gia Lâm, Yên Viên và đến ga Từ Sơn. Du khách tham quan Đền Đô và tham gia các hoạt động văn hóa địa phương trước khi quay lại Hà Nội vào lúc 10 giờ 30 phút.

Vé tàu hiện được bán qua hotline 19002695 và trong thời gian tới sẽ tích hợp trên hệ thống bán vé trực tuyến của Đường sắt Việt Nam. Giá vé được phân theo hạng chỗ: 550.000 đồng cho ghế tầng 1, 650.000 đồng cho ghế tầng 2 và 750.000 đồng cho ghế tại toa VIP./.