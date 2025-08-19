Đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô”: Dấu ấn văn hóa mới của Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, tại Ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã giới thiệu đoàn tàu hai tầng “Hà Nội 5 cửa ô” - sản phẩm du lịch văn hoá độc đáo lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.

Sáng 19/8, tại Ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã giới thiệu đoàn tàu hai tầng “Hà Nội 5 cửa ô” - sản phẩm du lịch văn hoá độc đáo lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mang ý nghĩa vừa gợi nhớ lịch sử, vừa mở ra hướng phát triển mới cho ngành đường sắt kết hợp du lịch và văn hoá.

Đoàn tàu được lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa, gắn liền với năm cửa ô nổi tiếng: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Tàu được thiết kế vừa cổ điển, vừa hiện đại, gợi ký ức Hà Nội xưa nhưng vẫn bảo đảm tiện nghi.

Điểm nhấn của “Hà Nội 5 cửa ô” là hệ thống cửa sổ lớn, mở ra góc nhìn mới về nhịp sống Thủ đô. Tại đây, hành khách có thể thưởng thức nghệ thuật truyền thống như quan họ, ca trù, hát xẩm, chèo…, tham quan triển lãm mini hay đơn giản lưu giữ những khoảnh khắc check-in gợi nhớ Hà Nội.

Sự xuất hiện của “Hà Nội 5 cửa ô” đúng dịp Quốc khánh không chỉ mang tới cho người dân và du khách hành trình mới mẻ, mà còn cho thấy nỗ lực của ngành đường sắt trong việc gắn kết bảo tồn di sản đô thị với phát triển hiện đại.

Cũng trong sự kiện, ngành đường sắt đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học tại Ga Hà Nội. Giai đoạn đầu, hành khách xác thực bằng căn cước công dân gắn chip; sắp tới có thể dùng ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Với việc đồng loạt ra mắt đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” và ứng dụng công nghệ mới, ngành đường sắt đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong mùa lễ Quốc khánh năm nay./.