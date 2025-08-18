Đoàn tàu 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” ra mắt ngày 19/8/2025

Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu du lịch được thiết kế riêng để giới thiệu văn hóa Hà Nội thông qua hành trình đường sắt, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và tiện nghi hiện đại.

Từ ngày 19/8/2025, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu kết nối di sản văn hóa mang tên The Hanoi Train (hay còn được gọi là đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô”), đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu du lịch được thiết kế riêng để giới thiệu văn hóa Hà Nội thông qua hành trình đường sắt, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và tiện nghi hiện đại.

Sản phẩm du lịch mới này được kỳ vọng vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển, tham quan, vừa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các cửa ô lịch sử của Thủ đô, gắn kết với định hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững./.