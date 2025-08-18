Hoàng thành Thăng Long mừng Quốc khánh với nhiều hoạt động trưng bày đặc biệt

Hoàng thành Thăng Long là nơi lưu giữ không chỉ nhiều di tích quan trọng thời phong kiến mà còn là “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng. Do đó, Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều trưng bày, triển lãm quan trọng, bắt đầu từ ngày 19/8.

Theo kế hoạch, các hoạt động trưng bày, triển lãm tại Hoàng thành Thăng Long gồm: “Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng” (giai đoạn 1); “Phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu;” “Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình.”

Lần đầu mở cửa Hầm Cơ yếu

Là công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng của thời đại Hồ Chí Minh, di tích Nhà và Hầm D67 - được bí mật xây dựng vào năm 1967 giữa thời kỳ chiến tranh ác liệt. Đây là nơi tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cũng là nơi làm việc của Tổng Tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước sau này.

Với ý nghĩa đó, bằng cách sử dụng tư liệu, hình ảnh và công nghệ, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản (CCH) tổ chức nghiên cứu, xây dựng nội dung trưng bày nhằm diễn giải sinh động vai trò của Nhà và Hầm D67 trong giai đoạn 1968-1975.

Trưng bày “Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng” giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, gồm bốn chủ đề: Chủ đề 1 - Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất; Chủ đề 2 - Câu chuyện Nhà và Hầm D67; Chủ đề 3 - Đánh bại “Việt Nam hóa chiến tranh” và Chiến tranh phá hoại lần thứ 2; Chủ đề 4 - Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Du khách tham quan Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Đáng chú ý, việc lần đầu mở cửa Hầm Cơ yếu cho công chúng tham quan dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sau quá trình nghiên cứu phục hồi được xem là điểm nhấn đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, đáp ứng mong muốn hiểu biết sâu sắc hơn, cụ thể hơn của du khách về các di tích cách mạng-kháng chiến; góp phần phát huy giá trị các di tích cách mạng kháng chiến trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Di tích được phục hồi trên nguyên tắc tôn trọng yếu tố gốc, không can thiệp vào di tích gốc, phát huy tối đa giá trị di tích; ứng dụng công nghệ trong diễn giải trưng bày để tạo dấu ấn thu hút khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Trưng bày Phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu sẽ mang đến không gian sinh động, bố cục căn hầm đúng như đã có; cung cấp nhiều thông tin qua trưng bày diễn giải bằng phim tài liệu, hệ thống pano trong hầm và bên ngoài hầm; dùng âm thanh kể chuyện tạo cho khách tham quan cảm nhận như đang tham gia làm việc tại hầm vào thời điểm lịch sử đó…

Lối trưng bày mới mẻ, nổi bật nhằm mang đến những thông tin lịch sử về vai trò và hoạt động của Cục Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu; hoạt động công tác bảo đảm chỉ huy của Cục Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu tại cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là giai đoạn 1972-1975.

Hai trưng bày kể trên mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 19/8/2025.

Với vai trò là Trung tâm Chỉ huy của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tổng Tham mưu, hầm chỉ huy tác chiến T1 (bên trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long) như chứng nhân lịch sử trong 12 ngày đêm đánh trả B52 của quân dân Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cột cờ Hà Nội – Khát vọng hòa bình

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm tại Hoàng thành còn có trưng bày “Kỳ đài /Cột cờ Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình” được thể hiện theo 3 chủ đề: Kỳ đài dưới triều Nguyễn; Sự chiếm đóng của thực dân Pháp và những biến đổi; Nước Việt Nam độc lập.

Nội dung trưng bày dưới hình thức kết hợp giữa sắp xếp theo thứ tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại hoặc tương lai và các sự kiện có tính chất điểm nhấn, các hiện vật giúp minh họa sinh động hơn; trình chiếu phim ngắn về lịch sử xây dựng Cột cờ, đặc biệt làm sống lại giờ phút lịch sử trong ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Kỳ đài Hà Nội được vua Gia Long cho xây dựng vào khoảng năm 1805-1812 ở chính giữa cực Nam của trục chính tâm Thành Hà Nội, trên nền cũ của cổng Chu Tước thời Lê; kiến trúc dạng tháp với ba tầng đế hình vuông, thân cột bát giác, trên đỉnh dựng cột cờ.

Từ thời triều Nguyễn, vào những ngày đại lễ, ngày Rằm, mùng Một, Cột cờ treo cờ vàng, cờ đỏ biểu trưng cho chủ quyền quốc gia. Đến thời Pháp thuộc, người Pháp biến Cột cờ thành đài quan sát, trạm thông tin và treo cờ nước Pháp như là một biểu tượng thống trị của chế độ thực dân.

Cột cờ Hà Nội nhìn từ Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Ngày 10/10/1954 lần đầu tiên lá cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội là sự khẳng định về một nước Việt Nam độc lập, tự chủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, trên đỉnh Cột cờ là đài quan sát, trực chiến theo dõi tình hình Mỹ ném bom Hà Nội.

Kỳ đài Hà Nội đã trải qua hơn 200 năm ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc. Ngày nay, Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội vẫn sừng sững với lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh, biểu trưng cho ý chí độc lập, chủ nghĩa anh hùng và khát vọng hòa bình của Thủ đô Hà Nội và dân tộc Việt Nam.

Trưng bày “Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình” mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 1/9/2025./.

