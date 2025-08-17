Hà Nội: Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên dịp Quốc khánh 2/9

Năm 2025, Thủ đô Hà Nội là điểm đến trung tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025). Đây không chỉ là dịp để nhìn lại và tự hào về những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc mà còn là cơ hội để Hà Nội quảng bá hình ảnh “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại” đến với nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Hoạt động nghệ thuật, lễ hội, triển lãm phong phú, đặc sắc

Để đón chào đại lễ, ngành Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch, đồng thời chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, dịch vụ phục vụ du khách.

Hàng loạt triển lãm, trưng bày chuyên đề đã mở cửa, mang đến những góc nhìn phong phú về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Nổi bật như triển lãm “Bút sắc, lòng son” tại Nhà tù Hỏa Lò; trưng bày “Mùa thu Độc lập” và tranh sơn dầu khổ lớn “Mùa Xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; “Những người con của Tổ quốc” và triển lãm Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Triển lãm Quốc gia cũng trở thành điểm hẹn của nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TTXVN)

Không khí lễ hội còn lan tỏa qua hàng loạt chương trình nghệ thuật quy mô lớn: “VConcert - Rạng rỡ Việt Nam”, “Dưới cờ vinh quang”, “Tổ quốc trong tim”, “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”... Các màn trình chiếu ánh sáng mapping tại hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng.

Tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách sẽ được trải nghiệm không gian chợ vùng cao và giao lưu văn hóa dân tộc, góp phần giới thiệu bản sắc Việt đa dạng.

Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), công tác chuẩn bị đã vào những công đoạn cuối cùng trong hoàn tất dựng gian trưng bày, trang trí cảnh quan đến hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật cho Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc", diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, ngày 02/9, Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành quy mô lớn, kết hợp bắn pháo hoa tại 5 địa điểm: hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Văn Quán, công viên Thống Nhất và sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trải nghiệm và sản phẩm du lịch mới

Năm nay, nhiều bảo tàng, nhà hát và điểm du lịch mở cửa miễn phí. Du khách có thể thử làm tranh mosaic, đan vòng gốm, tạo tranh gốm tái chế ở Bát Tràng; tham quan Hoàng thành Thăng Long và xem múa rối nước; hay khám phá 54 dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sản phẩm du lịch tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ.” (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Hà Nội cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới như: tuyến “Con đường di sản Nam Thăng Long-Hà Nội”, tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ”, chương trình “Khám phá bản sắc Ba Vì” với trải nghiệm văn hóa Mường, Dao; du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe vùng ngoại thành.

Điểm nhấn là tour tàu du lịch hai tầng “Năm Cửa Ô” - The Hanoi Train, khai trương ngày 19/8/2025, gồm 5 toa hành khách mang tên các cửa ô nổi tiếng (Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác), kết hợp thiết kế hoài niệm với trải nghiệm văn hóa-ẩm thực đặc trưng. Song song, các tuyến buýt nhanh, buýt 2 tầng, minibus thoáng nóc và chương trình khuyến mại di chuyển qua ứng dụng công nghệ sẽ giúp du khách thuận tiện tham gia sự kiện.

The Hanoi Train, khai trương ngày 19/8/2025.

Lưu trú và dịch vụ công cộng

Với 3.761 cơ sở lưu trú, hơn 71.000 phòng, trong đó 85 khách sạn - khu căn hộ từ 1-5 sao, Hà Nội đủ khả năng đáp ứng lượng khách lớn. Nhiều khách sạn cao cấp tung ra gói nghỉ dưỡng hấp dẫn kèm dịch vụ spa, ẩm thực, trải nghiệm ngắm pháo hoa, quà tặng đặc biệt như áo polo “Tổ quốc trong tim” phiên bản giới hạn.

Thành phố cũng kêu gọi các cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, siêu thị mở cửa nhà vệ sinh miễn phí, đảm bảo môi trường sạch đẹp, an toàn, văn minh. Công tác an ninh, trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh thực phẩm được tăng cường để phục vụ người dân và du khách.

Cùng với đó, Hà Nội cũng kêu gọi mỗi người dân và du khách cùng chung tay giữ gìn môi trường, cảnh quan, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô “Xanh - Văn minh - Hiện đại - Vì hòa bình”, luôn là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” của bạn bè năm châu.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai việc lắp đặt và đưa vào hoạt động hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng miễn phí tại các khu vực có lượng khách lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, như Quảng trường Ba Đình, vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hồ Gươm, vỉa hè,… nhằm phục vụ khoảng 1 triệu người dân và du khách tham gia các hoạt động chào mừng ngày Đại lễ.

Hà Nội sẽ huy động và lắp đặt 1.012 nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Với sự chuẩn bị toàn diện, chuỗi sự kiện phong phú và dịch vụ chu đáo, Hà Nội đã sẵn sàng chào đón hàng vạn du khách trong nước và quốc tế nhân dịp Quốc khánh 2/9.

