Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025), ngày 16/8, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng sự kiện.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định ý nghĩa to lớn của sự kiện Cách mạng Tháng Tám trong lịch sử dân tộc, cũng như những đóng góp nổi bật của lực lượng Công an nhân dân và ngành Ngoại giao vào những thành công của cách mạng Việt Nam, công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực bên ngoài cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong suốt 80 năm qua.

Các cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và các cơ quan báo chí thường trú tại địa bàn tham gia giải thể thao Pickleball. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Đại sứ cho rằng bài viết sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, đã điểm lại 4 bài học quan trọng làm nên sức mạnh của lực lượng, gồm luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; gắn bó máu thịt với nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội Nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành; đoàn kết và hợp tác quốc tế.



Đại sứ khẳng định để có được môi trường hòa bình, ổn định, an ninh ở cả bên trong và bên ngoài cho sự phát triển, thịnh vượng của đất nước là sự hy sinh xương máu và đóng góp công sức của nhiều lực lượng, bộ ngành, trong đó có lực lượng Công an nhân dân và Ngoại giao. Đây cũng là những tiền đề cơ bản để Việt Nam đạt được những thành tựu thời gian qua và bước vào kỷ nguyên mới phát triển, giàu mạnh.



Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang của nền ngoại giao cách mạng, mà nền tảng là Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đồng hành, phối hợp với các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, trong đó có Văn phòng Bộ Công an, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao trên các trụ cột chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, công tác biên giới lãnh thổ...; có những đóng góp mới vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, cũng như các mục tiêu, khát vọng và tầm nhìn của đất nước.



Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15-9/2025).

Trong khi đó, Tham tán Đỗ Mạnh Hà, Phó Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Trung Quốc đã ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao và những hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong kỷ nguyên mới.



Tham tán Đỗ Mạnh Hà cho biết lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trong công tác bảo hộ công dân, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến thăm và làm việc của các đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước; nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân sẽ luôn phối hợp và hợp tác hiệu quả với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và lực lượng chức năng nước sở tại, tiếp tục là “lá chắn” tin cậy cho mỗi người con Việt Nam ở xa Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao pickleball, bóng bàn… Những hoạt động này không chỉ là sân chơi bổ ích, thắt chặt tình cảm gắn kết giữa các cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và các cơ quan báo chí thường trú tại địa bàn, mà còn giúp các cán bộ nâng cao sức khỏe, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công của mỗi cơ quan nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Tối 18/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.