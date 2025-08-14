Việt Nam-Trung Quốc: Tăng cường hợp tác chống buôn lậu

Ngày 14/8, Cục Hải quan Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị hợp tác Hải quan Việt Nam-Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ XVII.

Sự kiện này nhằm cụ thể hóa "Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" của Tổng bí thư hai nước.

Ông Vũ Quang Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Trưởng đoàn Hải quan Việt Nam nhấn mạnh những kết quả tích cực từ 16 kỳ hội nghị trước, đặc biệt là sau Hội nghị lần thứ XVI tại Phúc Kiến năm 2024. Ông Toàn cho biết hai bên đã mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đường bộ, đường biển, hàng không và thương mại điện tử đồng thời từng bước xây dựng cơ chế phối hợp bài bản trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới.

Hội nghị đã tập trung trao đổi sâu rộng về các chuyên đề trọng điểm, như tình hình buôn lậu thuốc lá, việc áp dụng chuyển đổi số trong kiểm soát hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, hợp tác chống buôn lậu trên biển và đặc biệt là triển khai hiệu quả Chiến dịch Con Rồng Mê Kông.

Cục Hải quan Việt Nam đã chủ trì và tổ chức Hội nghị hợp tác Hải quan Việt Nam-Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ XVII, diễn ra tại Hồ Chí Minh từ ngày 12-14/8. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Tại đây, nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đã được ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm, Hải quan Việt Nam đã xử lý 8.561 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa lên tới hơn 13.600 tỷ đồng. Tại các địa bàn biên giới với Trung Quốc, Hải quan đã phát hiện 1.588 vụ việc buôn lậu, trị giá vi phạm gần 59 tỷ đồng với các hình thức phổ biến, như lợi dụng hàng quá cảnh để trà trộn hàng cấm, gian lận xuất xứ, cất giấu hàng trong phương tiện chuyên dụng và giả mạo hồ sơ hải quan.

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là sự thống nhất cao trong việc tiếp tục phát huy hiệu quả Chiến dịch Con Rồng Mê Kông – sáng kiến chung của Hải quan Việt Nam và Trung Quốc. Chiến dịch này đã giúp bắt giữ hơn 4.500 vụ việc liên quan đến ma túy, động vật hoang dã với số lượng lớn tang vật bị thu giữ, khẳng định giá trị nghiệp vụ và biểu tượng chiến lược trong hợp tác song phương.

Bên cạnh đó, hai bên đã đề xuất các định hướng hợp tác trong thời gian tới, bao gồm tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng chống buôn lậu. Đặc biệt, việc hợp tác sẽ mở rộng tới các địa phương có chung đường biên giới và nguy cơ cao về buôn lậu, thông qua các kế hoạch hành động chung giữa Hải quan Nam Ninh, Côn Minh (Trung Quốc) với các Cục Hải quan Việt Nam tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

Hai bên đã ký Biên bản Hội nghị nhằm xây dựng các hoạt động trao đổi nghiệp vụ cụ thể. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Ông Tôn Chí Kiệt, Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc bày tỏ lời cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị của Hải quan Việt Nam và đánh giá cao kết quả hợp tác trong những năm qua và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng lòng tin chiến lược.

Trên cơ sở thống nhất, hai bên đã ký Biên bản Hội nghị nhằm xây dựng các hoạt động trao đổi nghiệp vụ cụ thể. Thành công của Hội nghị lần thứ XVII tiếp tục khẳng định quyết tâm chung và vai trò tiên phong của Hải quan Việt Nam và Trung Quốc trong đấu tranh chống buôn lậu, bảo vệ an ninh thương mại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.

