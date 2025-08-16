Chuyến hành trình đầy cảm xúc của "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945"

Tối 15/8/2025, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” đã diễn ra trong sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tối 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” đã diễn ra trang trọng, hoành tráng, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Đây không chỉ là một đêm trình diễn nghệ thuật, mà còn là chuyến hành trình đầy cảm xúc, đưa người xem trở về với những trang sử hào hùng của dân tộc, từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Mang màu sắc chính luận - sử thi, chương trình tái hiện 80 năm lịch sử của Thủ đô thông qua câu chuyện âm nhạc, sân khấu và hình ảnh. Điểm nhấn nổi bật là hệ thống trình chiếu 3D mapping quy mô lớn, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và âm nhạc, tạo nên một “hành trình ánh sáng xuyên thời gian” từ Thăng Long ngàn năm đến Hà Nội hiện đại.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hòa quyện giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Nghệ sĩ Xuân Hinh mang đến hơi thở văn hóa dân gian đặc sắc, gợi nhắc không gian Hà Nội xưa, trong khi các nghệ sĩ trẻ như Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc… lại đem tới những làn gió mới mẻ, gần gũi với khán giả trẻ.

Với hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia, mỗi tiết mục đều trở thành một mảnh ghép của bức tranh toàn cảnh về Hà Nội qua các thời kỳ: từ ngày giành độc lập, những năm tháng kháng chiến gian khổ, đến giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế. Sân khấu lớn tại trung tâm Thủ đô được biến thành không gian giao thoa của ký ức và khát vọng, nơi khán giả như được sống lại cùng những khoảnh khắc lịch sử.

“Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” vì thế không chỉ là một đêm diễn, mà là một lời nhắc nhớ, một nguồn cảm hứng để mỗi người dân Thủ đô, dù ở thế hệ nào đều cảm thấy mình là một phần của hành trình lịch sử ấy./.