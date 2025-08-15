Multimedia

“Cùng Việt Nam tiến bước”: Lan tỏa những giá trị chưa từng có tiền lệ

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, quy mô lớn tại 34 tỉnh thành, ý nghĩa đặc biệt.

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” là hoạt động do Báo Nhân Dân tổ chức, phối hợp Bộ Công an nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Đây là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính./.

