Thành phố Hồ Chí Minh: Giao thông phục vụ chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước."

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" cấp thành phố với số lượng khoảng 5.000-6.000 người tham dự tại đường Lê Duẩn (trước cổng Hội trường Thống nhất).

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian sơ duyệt chương trình sẽ được tổ chức từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 15/8. Thời gian chính thức của sự kiện diễn ra từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 16/8.

Các tầng lớp nhân dân tham dự sẽ đồng loạt hát Quốc ca theo khung giờ Lễ thượng cờ quốc gia tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 6 giờ.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố thông báo kế hoạch điều tiết giao thông như sau: Tạm ngừng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 0 giờ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8 phục vụ quá trình thi công và chương trình tổng duyệt. Lộ trình thay thế đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur.

Tạm ngừng các phương tiện lưu thông phục vụ chương trình chính thức từ 4 giờ ngày 16/8 đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7 giờ 30) cùng ngày. Cụ thể, tạm ngừng phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa; đường Pasteur đoạn từ Nguyễn Du đến Alexandre De Rhodes và đường Alexandre De Rhodes.

Lộ trình lưu thông thay thế đường Lê Duẩn hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch. Đường Pasteur hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Alexandre De Rhodes: Pasteur - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes. Tránh đường Alexandre De Rhodes: Di chuyển thay thế bằng đường Phạm Ngọc Thạch.

Lộ trình chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ bắt đầu từ đường Lê Duẩn - rẽ phải Công xã Paris - Đồng Khởi - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Lợi - rẽ phải Pasteur - về đích trên đường Lê Duẩn.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các phương tiện chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp bằng các tuyến đường xung quanh, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này./.

