Đồng loạt khai mạc nhiều triển lãm, hội chợ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty VINEXAD phối hợp cùng các đơn vị xúc tiến thương mại trong và ngoài nước đồng loạt khai mạc Triển lãm quốc tế Thể thao và Giải trí Việt Nam 2025 (Vietnam Sport Show 2025) và Xe hai bánh (Vietnam Cycle Expo); Hội chợ giao dịch xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 13.

Vietnam Sport Show 2025 quy tụ hơn 450 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ của doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế, khẳng định giá trị của một hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế ngành thể thao, giải trí tại Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật của Vietnam Sport Show năm nay là khu trưng bày China Sports (Vietnam) Expo, có sự góp mặt của hơn 50 doanh nghiệp đến từ các địa phương của Trung Quốc như: Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông, Chiết Giang..., giới thiệu phong phú sản phẩm thể thao hiện đại, thiết bị tập luyện, trang phục thể thao hiệu suất cao.

Ngoài ra, Vietnam Sport Show 2025 còn tạo ra nền tảng kết nối giao thương, giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiếp cận với đối tác quốc tế và ngược lại nhằm tăng cường cơ hội mở rộng hợp tác và đầu tư.

Qua triển lãm, nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thể thao có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác chiến lược và định hướng phát triển dài hạn.

Tại lễ khai mạc Vietnam Sport Show 2025, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết triển lãm trưng bày đa dạng dòng sản phẩm thể thao hiện đại nhất hiện nay từ thiết bị chuyên dụng, trang phục, phụ kiện, máy tập luyện thông minh đến giải pháp công nghệ sức khỏe, xu hướng thể thao ứng dụng công nghệ số…

Đây không chỉ là dịp để giới thiệu những sản phẩm, công nghệ, thiết bị thể thao tiên tiến nhất trên thị trường quốc tế mà còn là cơ hội thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp thể thao.

Người mua hàng tìm kiếm nguồn cung sản phẩm mới tại chuỗi triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trong khuôn khổ Vietnam Sport Show 2025 diễn ra từ nay đến ngày 16/8, còn có một số hoạt động đáng chú ý như hội thảo “Thể thao Việt Nam 4.0: Khai phá tiềm năng kinh doanh bền vững”; “Hội nghị kết nối sản phẩm cao cấp Tuyền Châu." Khu vực triển lãm cũng là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp và khách tham quan đến từ hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng khai mạc cùng ngày, Vietnam Cycle Expo 2025, do Hiệp hội Ôtô-Xe máy-Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) phối hợp cùng Công ty VINEXAD tổ chức, là triển lãm quốc tế chuyên ngành xe đạp, xe đạp điện và linh phụ kiện.

Năm nay, triển lãm có sự góp mặt của nhiều thương hiệu xe đạp, xe điện, xe gấp, phụ tùng và linh kiện trong ngành, hướng đến xu hướng di chuyển xanh, bền vững và phù hợp với đô thị hiện đại.

Theo ông Phạm Cường, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô-Xe máy-Xe đạp Việt Nam (VAMOBA), Vietnam Cycle Expo 2025 không chỉ giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả tiếp cận thị trường, mà còn tạo nên điểm nhấn giao thoa giữa thể thao-di chuyển-công nghệ.

Đồng thời, triển lãm được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho cả doanh nghiệp và khách tham quan với tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Hội chợ Giao dịch Xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 13, là một trong những triển lãm, hội chợ hàng hóa xuất khẩu lâu đời nhất và lớn nhất do tỉnh Chiết Giang tổ chức độc lập trong khu vực ASEAN. Hội chợ được đánh giá là nền tảng quan trọng để tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và Việt Nam tăng cường trao đổi, thúc đẩy sự hiểu biết, đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong tương lai.

Tại Lễ khai mạc, ông Võ Hồng Sơn, Trưởng đại diện phía Nam-Bộ Công Thương cho hay trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện các cam kết hợp tác kinh tế quốc tế với yêu cầu ngày càng cao hơn, toàn diện hơn, tạo ra nhiều cơ hội cho hợp tác cùng phát triển. Sự kết hợp của ba triển lãm lần này minh chứng cho tinh thần hợp tác quốc tế, sáng tạo và phát triển bền vững.

"Phát triển giao thông xanh, thân thiện với môi trường là chủ trương được Chính phủ Việt Nam quan tâm triển khai nhiều năm qua. Do đó, hiện là thời điểm thuận lợi phát triển tại thị trường Việt Nam đa dạng hóa loại phương tiện giao thông thân thiện môi trường, giảm thiểu khí thải tại đô thị lớn, cải thiện môi trường sống của người dân," ông Võ Hồng Sơn chia sẻ thêm./.

