Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2025 thu hút nhiều tập đoàn quốc tế hàng đầu

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2025) chính thức diễn ra từ ngày 4-6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Theo thông tin từ buổi họp báo ngày 14/08 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ITE HCMC 2025 có sự tham dự của hơn 250 đơn vị triển lãm và 240 đối tác quốc tế đến từ 40 quốc gia.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 không chỉ đánh dấu bước phát triển vững chắc của ngành du lịch Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á.

Với chủ đề "Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động", ITE HCMC 2025 tập trung vào việc thúc đẩy các sản phẩm du lịch xanh, đặc trưng, đồng thời kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn du lịch quốc tế hàng đầu.

Sự kiện diễn ra vào tháng 09/2025 dự kiến thu hút 250 đơn vị triển lãm, 240 người mua quốc tế đến từ 40 quốc gia tham dự. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đáng chú ý, chương trình Người mua quốc tế năm nay thu hút nhiều tên tuổi lớn như Intrepid Travel (Australia), Collette (Mỹ), G Adventures (Canada), và Trip.com (Trung Quốc). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tiếp cận phân khúc khách cao cấp và xây dựng hợp tác dài hạn.

Bên cạnh các hoạt động giao thương B2B, hội chợ còn tổ chức chuỗi sự kiện chuyên môn như Diễn đàn Du lịch cấp cao, Hội thảo về thương hiệu điểm đến, và chương trình FAM Trip khảo sát các điểm đến tiêu biểu như Hồ Tràm, Côn Đảo. Công nghệ cũng được ứng dụng mạnh mẽ với hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến và ứng dụng di động tích hợp AI, giúp tối ưu hóa trải nghiệm cho người tham dự.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "ITE HCMC 2025 là cầu nối chiến lược, giúp du lịch Việt Nam thu hút khách quốc tế chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu bản sắc."

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Với sự đồng hành của các đối tác lớn, ITE HCMC 2025 hứa hẹn sẽ là sự kiện du lịch quốc tế đáng chú ý nhất năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch thế giới./.