Động lực phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn mới

Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế và định hình không gian phát triển mới sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, ngành du lịch vốn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn cũng được nhìn nhận là một trong các trụ cột phát triển trọng tâm.

Do đó, ngành du lịch thành phố đang khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển du lịch đến năm 2030.

Trụ cột phát triển trọng tâm

Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, ngành du lịch thành phố khẳng định vai trò và đạt những kết quả cao nên cần được nhìn nhận là một trong các trụ cột phát triển trọng tâm.

Cụ thể, ngành du lịch thành phố đã có những đóng góp tích cực, nhất là cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn không chỉ tạo thêm nhiều giá trị về vật chất mà còn giá trị tinh thần cho người dân, du khách đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn với vai trò quan trọng, Sở Du lịch Thành phố cho thấy vừa là nhạc trưởng trong sân chơi của ngành du lịch, vừa là cầu nối, kết nối các đơn vị du lịch, giữ vai trò tham mưu đề xuất chính sách phát triển du lịch.

“Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực, tập trung hoàn thiện chính sách đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch văn hóa-lịch sử, ẩm thực, mua sắm, nông nghiệp sinh thái và đường thủy, MICE, y tế... Thành phố xây dựng đa dạng cơ chế, chính sách, hỗ trợ để khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng chung tay, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch,” ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh.

Thống kê tổng thu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 đạt 22.368 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ và lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 140.305 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 đạt 695.930 lượt, tăng 75,3% so cùng kỳ và lũy kế 7 tháng năm 2025 đạt gần 4,6 triệu lượt, tăng 48%...

Khách du lịch tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, điểm du lịch nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ghi nhận thực tế về sản phẩm du lịch thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tuyến điểm liên kết ba khu vực có thể triển khai ngay, nhất là nhóm sản phẩm dành cho du khách ngắn ngày. Trong đó, nhóm sản phẩm kết nối từ trung tâm thành phố đến một số bãi biển như Hồ Tràm, Long Hải hoặc đến khu nghỉ dưỡng thiên nhiên như Bình Châu, Côn Đảo...; từ khu vực trung tâm thành phố đến các làng nghề, vườn trái cây, khu sinh thái ven sông ở Bình Dương chỉ trong một ngày.

Bên cạnh những cơ hội vẫn có không ít thách thức đan xen. Thách thức lớn nhất là công tác quản lý và quy hoạch đồng bộ trên một không gian rộng lớn hơn, vốn có những khác biệt nhất định về địa hình, cơ sở vật chất, tập quán dân cư địa phương.

Hơn thế nữa, việc cập nhật thông tin địa giới hành chính và chuẩn hóa đội ngũ nhân lực, chất lượng dịch vụ chưa đồng bộ giữa các địa phương.

Một trong những thách thức không thể không kể đến là yêu cầu tái cấu trúc về sản phẩm, thị trường, định vị thương hiệu và hạ tầng kết nối từ khu vực trung tâm đến khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để giải quyết những thách thức này, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngành du lịch dự kiến đề xuất giải pháp trình Hội đồng nhân dân Thành phố có chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách đến Thành phố tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch (MICE); hỗ trợ lãi suất vay đối với các dự án du lịch; thu hút nhà đầu tư chiến lược trên lĩnh vực du lịch... cùng những chương trình hỗ trợ khác.

Tàu du lịch phục vụ khách quốc tế ngoạn cảnh sông Sài Gòn neo đậu ở Cảng Sài Gòn, phường Khánh Hội. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

“Song song với chương trình du lịch sẵn có, tuyến sản phẩm theo chủ đề đã và đang được nghiên cứu hình thành gồm: Du lịch công nghiệp và trải nghiệm làng nghề tại Bình Dương, tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, y tế kết nối hệ thống bệnh viện chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh với khu nghỉ dưỡng ven biển. Việc thiết kế lại sản phẩm theo hành trình ngắn, đa dạng về trải nghiệm giúp mở rộng đối tượng khách, gia tăng sức hấp dẫn cho tour ngắn ngày và sản phẩm cao cấp,” bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ thêm.

Yêu cầu tái cấu trúc sản phẩm

Với việc sở hữu khoảng 681 tài nguyên có khả năng trở thành điểm đến du lịch, cùng vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện trở thành điểm đến toàn diện phục vụ nhiều loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Thành phố có thể đón khách đến tham dự hội thảo-hội nghị, sau đó kết hợp hoạt động tham quan, nghỉ ngơi tại khu vực biển, sinh thái lận cận.

Khách quốc tế dạo chơi ở Phố Tây Bùi Viện, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ở góc độ Hiệp hội, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, hợp nhất và mở rộng địa giới tạo ra bước ngoặt cho phát triển du lịch thành phố có thể phát triển sản phẩm đặc thù với tài nguyên du lịch biển, hệ thống di tích văn hóa lịch sử, làng nghề, hệ thống sân golf của Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ).

Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) với sự gắn kết giữa các khu vực trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là điều kiện thuận lợi để xây dựng sản phẩm du lịch tăng độ dài ngày lưu trú, tiềm năng triển khai du lịch MICE, tàu biển gắn ưu thế về hạ tầng, cảng nước sâu...

Còn ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Saigontourist Group cho rằng nên tập trung phát triển sản phẩm du lịch cao cấp; đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển... kết nối nội vùng và sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu tiên và đầu tư xây dựng cảng tàu biển đón khách quốc tế; hỗ trợ các công ty Inbound khi tham gia sự kiện quảng bá, xúc tiến hoặc đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước tham gia các hội chợ quảng bá...

Trong giai đoạn phát triển mới, một số chuyên gia kiến nghị, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cần quy hoạch tổng thể, chiến lược phát triển kết nối phát triển giao thông như kết nối cao tốc Bến Lức-Long Thành, vành đai 3 giảm áp lực cho Quốc lộ 51...

Ngành du lịch thành phố tăng cường phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, liên kết doanh nghiệp trên địa bàn trong nước và quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, hệ sinh thái du lịch thông minh và xanh; vừa phát triển du lịch vừa bảo vệ, phục hồi, tái tạo môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Riêng lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch nên có Đề án tổng thể phát triển nguồn nhân lực, trong đó ngành Du lịch thành phố có thể đặt hàng cho trường đào tạo về du lịch, ngược lại mạng lưới trường du lịch nên liên kết đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế.

Từ đó, ngành du lịch thành phố có thể phát huy lợi thế, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống người dân./.

