Food & Hospitality Vietnam 2026: Sôi động kết nối và sắc màu trải nghiệm ngành ẩm thực, khách sạn

Hơn 400 gian hàng từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng khoảng 17.000 lượt khách chuyên ngành đã tạo nên không khí sôi động ngay từ những giờ đầu tiên của Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 và HOTELEX Vietnam, diễn ra từ ngày 24 - 26/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Không gian trưng bày rộng 13.000 mét vuông trở thành điểm hẹn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nhà hàng – khách sạn và chuyên gia ẩm thực. Dạo quanh các khu vực trưng bày, người tham dự dễ dàng bắt gặp những nguyên liệu thực phẩm mới, công nghệ chế biến hiện đại, thiết bị bếp công nghiệp thông minh và giải pháp vận hành nhà hàng – khách sạn toàn diện.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khách tham quan là chương trình FHV Premier Connect, nơi các nhà mua hàng tiềm năng được kết nối trực tiếp 1:1 với đơn vị trưng bày chất lượng cao theo nhu cầu cụ thể. Những cuộc gặp gỡ được sắp xếp trước giúp tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu quả giao thương, mang lại giá trị thực chất cho cả hai phía trong bối cảnh ngành đang chuyển mình mạnh mẽ.

Các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối giao thương tại Triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh hoạt động kết nối thương mại, các cuộc thi chuyên môn trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người xem. Vietnam Culinary Challenge quy tụ những đầu bếp tài năng tranh tài ở nhiều hạng mục kỹ thuật cao, được chấm điểm theo tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (WACS), khẳng định đẳng cấp chuyên nghiệp của ngành ẩm thực Việt Nam.

Cộng đồng pha chế cũng có sân chơi riêng với Vietnam Barista Competition và Vietnam Aromaster Championship, nơi kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo và năng lực cảm quan được thể hiện trọn vẹn. Đặc biệt, Vietnam Housekeeping Competition lần đầu tiên được tổ chức, ghi nhận vai trò quan trọng của đội ngũ buồng phòng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn.

Song song với các cuộc thi, chuỗi hội thảo chuyên đề diễn ra sôi nổi với những chủ đề thời sự như tối ưu vận hành nhà hàng trong thời đại Michelin, ứng dụng công nghệ vào sản xuất chocolate, phát triển thị trường nguyên liệu quốc tế hay khai thác nền tảng số để chuyển hóa nội dung thành doanh thu. Các diễn giả là chuyên gia vận hành, đại diện hiệp hội và thương hiệu lớn đã mang đến góc nhìn đa chiều, gắn liền với thực tiễn thị trường.

Với sự kết hợp hài hòa giữa trưng bày sản phẩm – công nghệ, kết nối giao thương và nâng tầm chuyên môn, Food & Hospitality Vietnam 2026 cùng HOTELEX Vietnam thực sự trở thành điểm hẹn chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp ẩm thực, nhà hàng và khách sạn trong khu vực./.

Các đầu bếp đến từ các nhà hàng, khách sạn danh tiếng trổ tài tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Màn trổ tài của các đầu bếp tại sự kiện luôn thu hút khách tham quan. (Ảnh: PV/Vietnam+)