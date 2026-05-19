“Hậu chuyển giao,” Làng Văn hóa-Du lịch có cơ hội phát triển mới thế nào?

Từ ngày 1/7/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ chính thức tiếp nhận và trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11-5-2026 của Chính phủ.

Thông tin từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho hay đơn vị này đã chủ động phối hợp với các cơ quan của Hà Nội nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo tiến độ bàn giao theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện Đề án chuyển giao, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới để bộ máy hoạt động ổn định từ ngày 1/7.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đã xây dựng kế hoạch bàn giao và gửi Thành phố Hà Nội nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn thiện các bước tiếp theo.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng, việc Chính phủ bàn giao quyền quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về cho Hà Nội từ tháng 7/2026 không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý hành chính, mà còn mở ra cơ hội khai phóng toàn bộ tiềm năng phát triển của khu vực phía Tây Thủ đô.

Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai đồng bộ Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng nhiều định hướng lớn về phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo, việc tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ góp phần hình thành một cực tăng trưởng mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Tây.

Màn trình diễn văn nghệ của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đáng chú ý, khi kết nối đồng bộ giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với Vườn Quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, sẽ tạo trục chiến lược trong hệ thống thiết chế văn hóa, du lịch, thể thao hiện đại và các khu đô thị mới, góp phần trở thành không gian phát triển đa mục tiêu của Thủ đô, vừa bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, vừa thúc đẩy du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế xanh.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia, nơi tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Dự án rộng 1.544ha, gồm 606ha mặt đất và 939ha mặt nước, được quy hoạch thành 7 khu chức năng, trong đó có các khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa-thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền và khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 95% tổng diện tích dự án. Khu vực cốt lõi và được xem là “linh hồn” của toàn bộ dự án là Các làng dân tộc Việt Nam đã cơ bản hoàn thành với hệ thống không gian tái hiện văn hóa của các dân tộc trên cả nước. Nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu điều hành, khu đầu làng, nhà công vụ đã được đưa vào sử dụng đồng bộ.

Thời gian qua, Làng đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; thường xuyên tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia như Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc,” Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”…

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam. (Ảnh tư liệu)

Mỗi năm, Làng đón khoảng 600.000 lượt khách, trong đó gần 50% là học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ. Mỗi năm có hơn 70 lượt cộng đồng dân tộc với trên 1.000 đồng bào và khoảng 200 tiểu thương từ hơn 50 địa phương tham gia hoạt động văn hóa, lễ hội, trình diễn nghề thủ công, ẩm thực, phong tục tập quán truyền thống.

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đánh giá những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em, từng bước trở thành trung tâm văn hóa, du lịch quốc gia đúng theo định hướng của Đảng và Nhà nước./.

Các dân tộc thiểu số được ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Từ nay đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.