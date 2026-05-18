Á hậu Thu Trà đại diện nhan sắc Việt dự thi Miss Intercontinental 2026

Á hậu Lê Thị Thu Trà vừa chính thức được công bố sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2026. Nối tiếp hành trình của Nguyễn Thu Ngân, cô mang hình ảnh nhan sắc Việt chinh chiến tại một trong những đấu trường sắc đẹp quốc tế có lịch sử lâu đời.

Lê Thị Thu Trà là Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025, sở hữu chiều cao nổi bật 1,77 m, cùng vẻ đẹp sắc sảo, phong thái hiện đại. Người đẹp quê Nghệ An được đánh giá là gương mặt hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí của Miss Intercontinental - cuộc thi đề cao vẻ đẹp của sự tự tin, bản lĩnh, tri thức và khả năng hội nhập quốc tế.

Sau khi được công bố trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, Lê Thị Thu Trà bày tỏ: “Đây là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Việc được đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental không chỉ là cơ hội để bản thân chinh phục một cột mốc mới, mà còn là hành trình mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, trí tuệ và giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế."

"Tôi hiểu rằng phía trước sẽ có nhiều áp lực và thử thách, nhưng tôi tin mỗi trải nghiệm sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Tôi nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng của khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành,” cô chia sẻ.

Đại diện đơn vị cử Á hậu Thu Trà tham gia thi Miss Intercontinental đánh giá cô là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nhan sắc trẻ hiện nay khi cân bằng được giữa ngoại hình, học vấn, kỹ năng trình diễn và tinh thần cầu tiến. Trong thời gian tới, Thu Trà sẽ bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu về catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, hình thể và các kỹ năng quốc tế để chuẩn bị cho hành trình quốc tế mới.

Người đẹp sinh năm 2002 gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật cùng hình ảnh người đẹp tri thức. Cô là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Thương mại năm 2021. Người đẹp cũng lọt Top 15 chung cuộc Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và giành danh hiệu Top 5 Người đẹp hình thể.

Tại Miss Grand Vietnam 2025, Thu Trà tiếp tục khẳng định bản thân với ngôi vị Á hậu 2. Không chỉ nổi bật ở các sân chơi nhan sắc, cô còn nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và là Sinh viên giỏi - Đoàn viên xuất sắc của Trường Đại học Thương mại.

Thu Trà hiện đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Cô dự kiến tốt nghiệp vào tháng Sáu tới đây.

Với nền tảng học vấn nổi bật, tinh thần cầu tiến cùng kinh nghiệm tích lũy từ các cuộc thi sắc đẹp trong nước, Lê Thị Thu Trà được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, hiện đại và giàu khát vọng trên đấu trường quốc tế./.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Trải qua hơn 5 thập kỷ, cuộc thi trở thành sân chơi quy tụ đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, sự đa dạng văn hóa cùng tinh thần kết nối giữa các châu lục. Những năm gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn tại đấu trường này. Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng làm nên lịch sử khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam. Trước đó và sau đó, các đại diện như Lê Nguyễn Ngọc Hằng (đạt Á hậu 2), Bùi Khánh Linh (đạt Á hậu 3) hay Nguyễn Thu Ngân cũng để lại nhiều dấu ấn với hình ảnh chỉn chu, phong thái tự tin cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

