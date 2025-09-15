Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Vượt qua các thí sinh đến từ mọi miền đất nước, người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam) trong đêm chung kết diễn ra ngày 14/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đẹp Yến Nhi năm nay 21 tuổi, là sinh viên Trường Đại học Văn Hiến (Thành phố Hồ Chí Minh). Cô có gương mặt sáng, nét đẹp thanh lịch. Cô từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024, vào top 15 và vào top 5 nhiều phần thi phụ.

Bên cạnh đó, cô từng giành giải Đồng tại Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch Đại học Văn Hiến 2023, Á quân 1 cuộc thi Người mẫu ảnh MITC Phú Yên năm 2021.

Sau khi đăng quang, tân Miss Grand Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Quế Anh, đồng thời là đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 diễn ra vào tháng 10/2025 tại Thái Lan.

Ở phần thi ứng xử, Yến Nhi nhận được câu hỏi “Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.”

Tân hoa hậu trả lời: “Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc tôi có thể đóng góp cho đất nước sẽ thể hiện ở 3 hành động như sau: Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua những tour du lịch bền vững và nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn đến với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc của Việt Nam.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng trong tương lai, bản thân mình có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, để có thể trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam.” Câu trả lời song ngữ của cô nhận được sự đồng tình, cổ vũ từ đông đảo khán giả xem chương trình.

Top 5 của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 tại chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Lê Thị Thu Trà (Nghệ An). Ngôi vị Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt được trao cho các người đẹp: Đinh Y Quyên (Gia Lai) và La Ngọc Phương Anh (An Giang).

Ban Tổ chức công bố các giải phụ. Giải “Best in Evening Gown” (Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất) và “Miss Fashion” (Người đẹp thời trang): Nguyễn Thị Hồng; “The Grand Trend” (Người đẹp xu hướng): Nguyễn Thị Kiều My; “The Grand Business” (Thí sinh có kỹ năng quảng bá sản phẩm, bán hàng trực tuyến): Phan Như Thùy; “Best Introduction Video” (Thí sinh có phần video tự giới thiệu ấn tượng nhất): Ngô Thái Ngân.

Bên cạnh đó, giải Trang phục văn hóa dân tộc và trình diễn ấn tượng lần lượt thuộc về các người đẹp: Lê Tuyết Nhi và Nguyễn Thị Kiều My. Trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn: Tác phẩm “Linh xà Thất Sơn” (Tác giả Phạm Minh Mẫn).

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đã mang đến không khí rộn ràng và vui vẻ. Bên cạnh màn thể hiện của các thí sinh, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều ca sỹ được công chúng biết đến như Nguyễn Trần Trung Quân, Dennis Đặng, top 5 giải Grand Voice gồm Phạm Yến, Lily Chen, Ngô Thái Ngân, Phan Như Thùy và La Ngọc Phương Anh./.

