Dàn Hoa hậu Việt: Tự hào được “tô điểm” trong bức tranh ngày hội lớn A80

Trong không khí hân hoan hướng tới Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có mặt tại ngày tổng duyệt A80 cùng các nghệ sỹ, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vào sáng nay, ngày 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

“Vy rất vui khi mình có thể được gặp gỡ được nhiều cô chú, anh chị em nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ, vận động viên tiêu biểu… là những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của đất nước trong buổi tổng duyệt hôm nay. Vy rất vinh dự và tự hào khi được là phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam,” Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ.

Có mặt tại buổi tổng duyệt hôm nay, Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài trắng với điểm nhấn là chiếc huy hiệu cài áo hình lá cờ Việt Nam trên ngực trái. Tiểu Vy cho biết cô đã có mặt từ 1 giờ sáng cho công tác chuẩn bị.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng các nghệ sỹ và các khối diễu binh, diễu hành khác. Trước đó, Tiểu Vy cũng tham gia diễu hành nhân dịp kỷ niệm đại lễ 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoa hậu Tiểu Vy cùng các nghệ sỹ trẻ trong khối diễu hành. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài đỏ truyền thống, Lương Thùy Linh gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, dịu dàng nhưng không kém phần tự tin. Người đẹp gốc Cao Bằng cũng có dịp “đọ sắc” cùng nhiều nghệ sỹ.

“Được đồng hành, tập luyện và tham gia các buổi duyệt cho Đại lễ là niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn đối với Linh. Linh đang vô cùng háo hức để cùng mọi người chào mừng ngày hội trọng đại của dân tộc,” Lương Linh bày tỏ.

Một khoảnh khắc đẹp được ghi lại trước giờ diễu binh khi Lương Thùy Linh được nữ chiến sỹ cảnh sát thắt tóc, chuẩn bị chỉn chu cho phần xuất hiện của mình – hình ảnh giản dị, mộc mạc, nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong sự kiện ý nghĩa này.

Trong khi đó, quàng khăn quàng đỏ trên vai đến tham gia buổi tổng duyệt, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ: “Dù chưa đến ngày lễ chính thức nhưng cảm xúc của Bảo Ngọc cũng như tất cả anh chị em nghệ sỹ, các anh chị em ở các khối diễu binh, diễu hành và cả người dân tại Thủ đô Hà Nội đều rộn ràng, háo hức. Ngọc tự hào khi được là một phần trong khối Văn hóa - Thể thao, cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.”

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cảm thấy tự hào khi được là một phần trong khối Văn hóa - Thể thao. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước đó, Bảo Ngọc cũng từng góp mặt trong Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.

Sự góp mặt của dàn hoa hậu gồm Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và nhiều nghệ sỹ trẻ trong các khối diễu hành Đại lễ A80 không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc mà còn khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam./.

