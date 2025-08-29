Hoa hậu Bảo Ngọc: Tự hào và trân trọng những giá trị lịch sử dân tộc hào hùng

Trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Bảo Ngọc đang cùng các Hoa hậu như Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tham gia tập luyện cùng đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, Bảo Ngọc cho biết: “Được đứng trong hàng ngũ diễu hành tại Quảng trường Ba Đình là vinh dự mà tôi chưa từng hình dung trong cuộc đời. Tôi tin rằng khoảnh khắc ấy sẽ trở thành dấu ấn không thể nào quên, để tôi thêm tự hào và trân trọng hơn từng giá trị thiêng liêng của đất nước mình.”

Bảo Ngọc cho hay trong những ngày qua cô cùng dàn Hoa hậu đàn chị đã dành nhiều thời gian tập luyện cùng đội hình chính quy. Dù cường độ tập luyện nghiêm túc và đòi hỏi sự chuẩn xác, các hoa hậu vẫn giữ tinh thần tích cực, thể hiện sự tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại bậc nhất của dân tộc.

Việc các hoa hậu hiện diện trong đội hình tập luyện diễu binh không chỉ tạo nên sự chú ý đặc biệt mà còn là minh chứng cho hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, kỷ luật và đầy trách nhiệm. Họ là cầu nối lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Trước đó, tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Bảo Ngọc còn có cơ hội đặc biệt khi được Bộ Quốc phòng mời dự sự kiện Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.”

Trước những hiện vật lịch sử tại Triển lãm, Bảo Ngọc xúc động chia sẻ: “Được trực tiếp chiêm ngưỡng từng trang sử bằng hiện vật, bằng hình ảnh, tôi càng thấy rõ sự vĩ đại của dân tộc ta trong suốt 80 năm qua. Đó là niềm tự hào không chỉ riêng của một cá nhân, mà là niềm tự hào chung của mỗi người Việt Nam hôm nay.”

Đặc biệt, trong chuyến tham quan, Bảo Ngọc cũng có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng sỹ quan Vũ Hải Sản, người để lại trong cô những ấn tượng sâu sắc về tinh thần tận hiến của những người lính thời bình.

Sự có mặt của Bảo Ngọc tại các hoạt động này góp phần minh chứng cho trách nhiệm của thế hệ trẻ, mang theo niềm tự hào và tinh thần phụng sự, lan tỏa giá trị nhân văn trong các sự kiện giàu ý nghĩa chính trị và văn hóa của dân tộc.

Một số hình ảnh của Bảo Ngọc tại Triển lãm:

