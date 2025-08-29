Dàn Hoa hậu tham gia diễu hành A80: “Vùng trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc”

Giữa niềm vui lớn của toàn dân tộc, tôi muốn nói lời biết ơn quê hương, dân tộc và Tổ quốc thân thương đã chở che cho tất cả chúng ta. Bởi "vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc."

Những ngày này cả nước hân hoan hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong khi Lương Thùy Linh khoác lên mình bộ trang phục truyền thống dân tộc Tày thì Tiểu Vy diện áo cờ đỏ sao vàng nhằm tôn vinh tinh thần gắn kết, hòa chung nhịp đập của giới trẻ. Các nàng hậu đã có những chia sẻ đặc biệt về tình yêu quê hương, đất nước.

Vùng trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc - Cao Bằng, nơi được xem là cội nguồn cách mạng, vùng đất hội tụ của nhiều dân tộc anh em, Lương Thùy Linh mang trong mình niềm tự hào rất lớn về quê hương. Dù không phải người dân tộc Tày, nhưng mỗi khi khoác lên chiếc áo dài truyền thống ấy, cô chia sẻ rằng mình cảm nhận được rõ nhịp đập thiêng liêng của quê hương nơi cô sinh ra và lớn lên.

Đáng nói là, bộ trang phục Tày mà Lương Thùy Linh lựa chọn trong lần xuất hiện đặc biệt này không chỉ mang tính biểu tượng văn hóa truyền thống, mà còn gợi nhắc về kỷ niệm cô từng diện nó trong phần thi “Người đẹp Tài năng” tại Miss World Vietnam 2019.

Hình ảnh một cô gái Việt Nam duyên dáng ngày ấy đã để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ và hôm nay, trong không khí kỷ niệm ngày Tết Độc lập, bộ trang phục lại được Lương Thùy Linh trân trọng khoác lên, như một cách thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Lương Thùy Linh diện trang phục dân tộc Tày bên Hồ Hoàn Kiếm, thể hiện tinh thần yêu nước của giới trẻ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lương Thùy Linh chia sẻ: “Tôi sinh ra ở Cao Bằng, nơi biên cương Tổ quốc, nơi 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận dưới một bầu trời. Mặc dù không phải người Tày, nhưng khi khoác lên chiếc áo dài truyền thống ấy, tôi thấy nhịp đập thiêng liêng của quê hương vang lên trong từng hơi thở.”

“Đối với tôi, mỗi dân tộc là một sắc màu và 54 sắc màu ấy ghép lại thành một dải lụa bền chặt mang tên Việt Nam. Ngày hôm nay, giữa niềm vui lớn của toàn dân tộc, tôi muốn nói lời biết ơn với quê hương, với dân tộc và với Tổ quốc thân thương đã chở che cho tất cả chúng ta. Bởi ‘vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc’.”

Có lẽ, thông điệp giản dị nhưng đầy tự hào ấy đã chạm tới trái tim của nhiều người trẻ. Qua hình ảnh lần này, Lương Thùy Linh không chỉ gợi nhắc đến vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của người Tày nói riêng, mà còn khéo léo tôn vinh giá trị của tất cả các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Được biết, Lương Thùy Linh là một trong những gương mặt nghệ sỹ tiêu biểu được góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Hà Nội.

Sau 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh đã khẳng định mình ở nhiều hoạt động cộng đồng, giáo dục và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, nàng hậu vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho quê hương Cao Bằng khi thường xuyên trở về, tham gia các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh thác Bản Giốc, Pác Bó cùng nét đẹp vùng biên cương đến bạn bè trong và ngoài nước. Cô cũng tích cực đồng hành với các hoạt động thiện nguyện, trao học bổng, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học, như một cách tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt cùng sự kiện A80 lần này, Lương Thùy Linh bày tỏ: “Được góp mặt trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một niềm tự hào vô cùng lớn với tôi. Khoảnh khắc khoác trên mình chiếc khăn quàng đỏ, đứng giữa không khí thiêng liêng này, tôi càng cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông.”

Tinh thần tự hào Việt Nam

Góp mặt góp mặt trong buổi sơ duyệt khối Văn hóa-Thể thao vừa qua, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng nổi bật với áo cờ đỏ sao vàng và trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, khẳng định tinh thần yêu nước của thế hệ thanh niên hôm nay.

Người đẹp chia sẻ: “Vy cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động khi được tham gia buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là cột mốc thiêng liêng của dân tộc và Vy rất tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong sự kiện trọng đại này."

"Trước đó, Vy từng tham dự Lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, và đó là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Lần này, được đóng góp một phần nhỏ trong ngày hội lớn của toàn dân tộc càng khiến Vy thêm trân trọng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam.”

Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh sẽ tham gia diễu trong khối Văn hóa-Thể thao. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Có thể nói, sau khi tham gia đoàn diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) trong khối Văn hóa - Thể thao, sự trở lại lần này của Tiểu Vy tiếp tục khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam giàu nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến và hiện diện trong những thời khắc thiêng liêng, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Lương Thùy Linh trong số các nghệ sỹ trẻ đã góp thêm nét trẻ trung, năng động, đồng thời thể hiện vai trò của thế hệ trẻ ngày nay trong việc gìn giữ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc tại các sự kiện chính trị-xã hội trọng đại của đất nước./.

