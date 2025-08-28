Du khách ấn tượng về sự gắn kết cộng đồng, niềm tự hào của người Việt Nam

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón Tết Độc lập 2/9. Không chỉ người dân, nhiều du khách quốc tế đã chọn Thủ đô để trải nghiệm không khí đặc biệt.

Du khách đến Thủ đô Hà Nội những ngày tháng Tám không khỏi ngạc nhiên về không khí tưng bừng trên từng con đường, ngõ phố rợp bóng cờ đỏ sao vàng và dòng người hòa chung "nhịp đập" chờ xem diễu binh, diễu hành.

Không khí hân hoan tràn ngập này thực sự gây ấn tượng mạnh với người dân Thủ đô và đặc biệt là bạn bè quốc tế, những người nước ngoài đã và đang sống, làm việc tại Hà Nội, nhất là du khách mới lần đầu ghé thăm Việt Nam.

Theo anh Shakalou Andrey (41 tuổi, quốc tịch Nga có 7 năm sinh sống và làm việc tại Thủ đô), thời gian tuy không quá dài nhưng đủ lâu để anh tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam, chứng kiến không ít sự thay đổi diện mạo Thủ đô.

“Ngày nay, Việt Nam là một đất nước năng động, đang vững bước trên con đường hội nhập, phát triển, khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới. Là người sinh ra tại Liên Xô (cũ), tôi cảm thấy thật gần gũi khi Việt Nam trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nỗ lực xây dựng một nền kinh tế độc lập, mạnh mẽ và gìn giữ tình hữu nghị chân thành với nước Nga. Mối quan hệ gắn bó giữa hai nước được xây dựng từ quá khứ lịch sử chung, đến nay vẫn bền chặt và đầy ấm áp,” anh Andrey chia sẻ.

Gần 5 triệu lượt du khách quốc tế đã đến Hà Nội trong 8 tháng qua. (Ảnh: TTXVN)

Anh Andrey ấn tượng với những hoạt động của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đặc biệt là những buổi hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước trang nghiêm trong không khí đầy tự hào.

Hơn 5 năm gắn bó với Hà Nội, anh Jean Depert (29 tuổi, quốc tịch Pháp, Giám đốc một công ty phần mềm tại Hà Nội), cho biết dù đã quen với không khí lễ hội ở châu Âu, nhưng anh vẫn bị choáng ngợp bởi không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội.

Mọi người trang hoàng nhà cửa, đường phố bằng cờ đỏ sao vàng rực rỡ; hân hoan tham gia vào dòng người trên đường phố xem các buổi hợp luyện, sơ duyệt và sự kiện văn hóa nghệ thuật trong không khí đoàn kết, trật tự.

Những năm qua, anh Jean đã được chứng kiến sự phát triển, đổi thay từng ngày của Hà Nội nhưng Thủ đô vẫn giữ được những giá trị lịch sử truyền thống ngàn năm văn hiến. Với anh, Hà Nội luôn là một thành phố tươi đẹp và đáng sống nhất trong những nơi anh từng đi qua. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, anh lại cảm nhận rõ sự gắn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc thấm sâu trong mỗi người dân Thủ đô.

Trong khi đó, Liily Stome (21 tuổi, quốc tịch Australia đến Hà Nội du lịch) cho biết, ngay từ khi đáp máy bay xuống Nội Bài, cô đã được hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập cảnh. Những ngày qua, cô rất ấn tượng với hình ảnh người dân Hà Nội cầm cờ vẫy chào và cùng nhau hát Quốc ca mỗi khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trong buổi hợp luyện. Cô và bạn bè cảm nhận rõ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi cử chỉ, hành động của mọi người dân Hà Nội, một điểm đến hòa bình, an toàn và hiếu khách.

Du khách mua khăn quàng và kẹp tóc hình cờ Việt Nam hưởng ứng không khí kỷ niệm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Theo chị Anita (27 tuổi, đến từ Italy), trước đây, chị chỉ biết đến Việt Nam qua mạng intenet và sách báo. Điều này thôi thúc chị đến khám phá Việt Nam. Ngay khi đặt chân đến Hà Nội, chị không khỏi ngạc nhiên bởi không khí hân hoan chào đón Quốc khánh 2/9 của người dân Thủ đô.

Chị Anita cho biết: “Tôi thật may mắn khi có mặt tại Hà Nội nhân dịp các bạn chào mừng 80 năm Quốc khánh. Đường phố tràn ngập cờ hoa và mọi người thật thân thiện khiến tôi có cảm giác như ở nhà. Thành phố của các bạn thật đẹp, mọi người thân thiện và hiếu khách. Dịp này, tôi đã học hỏi được rất nhiều về truyền thống lịch sử hào hùng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của các bạn.”

Lần đầu đến Hà Nội trùng với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, chị Anita và bạn bè dễ dàng tìm thấy các địa chỉ lịch sử, điểm đến văn hóa ẩm thực cũng như những thông tin quan trọng từ lịch trình các sự kiện lớn như: diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật cho đến chỉ dẫn về tổ chức giao thông, nhà hàng, khách sạn… qua ứng dụng trên nền tảng số “A80-Tự hào Việt Nam”. Chị Anita chia sẻ Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại và hiếu khách sẽ luôn là điểm đến mà chị muốn quay lại trong thời gian tới.

Thời gian này, ngoài việc tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử tại Hà Nội, du khách nước ngoài cũng dành nhiều thời gian để đi dạo, ngắm cảnh trên các tuyến phố để tận hưởng bầu không khí rộn ràng trước ngày Quốc khánh 2/9 và mua sắm quà, đồ lưu niệm cho bạn bè và người thân.

Điều này không chỉ minh chứng cho sức hấp dẫn của các hoạt động kỷ niệm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trong hội nhập sâu rộng.

Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng đáng là “trái tim” của cả nước, thành phố châu Á đầu tiên được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”./.

80 năm Quốc khánh: Dấu mốc khởi đầu cho hành trình đến với Việt Nam Cách mạng Tháng Tám không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng, động lực cho rất nhiều nhà nghiên cứu quốc tế tìm hiểu và khám phá đất nước.