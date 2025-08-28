Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tối 27/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Đây là lần sơ duyệt trước khi bước vào tổng duyệt, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chính thức trong đại lễ sẽ diễn ra vào ngày Quốc khánh 2/9.

Dự và chỉ đạo sơ duyệt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025. Trước khi bắt đầu buổi sơ duyệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Thể hiện sức mạnh tổng hợp và tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Buổi sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình diễn ra từ 20 giờ đến khuya, gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sỹ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Chương trình bắt đầu bằng lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa - biểu tượng khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau buổi sơ duyệt tối 27/8, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 30/8, trước khi chính thức tham gia Lễ diễu binh, diễu hành lúc 6 giờ sáng 2/9.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh. Dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel hiện đại hóa của Quân chủng Phòng không - Không quân với nhiều cải tiến, tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu và khả năng dẫn đường. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại. Các khối xe, pháo của Quân đội gồm: Khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử...

Các khối xe đặc chủng của Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối: Nghi trượng (gồm xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khối đi bộ (gồm khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, các khối dân quân du kích, các khối đi bộ của Công an nhân dân Việt Nam); khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; các khối quần chúng (đại diện công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, kiều bào...) lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sơ duyệt lần này có sự tham gia của ba khối quân đội nước ngoài, gồm: Liên bang Nga, Lào và Campuchia.

Tại sơ duyệt, các khối diễu binh đã thể hiện được tinh thần, khí thế hào hùng của lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp với sự hành tiến nhịp nhàng của các loại vũ khí, khí tài, xe đặc chủng, cho thấy sự hiện đại hóa của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Các đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản được bảo đảm. Các khối đi đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh tổng hợp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ chính quy của các lực lượng vũ trang và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. So với hai lần tổng hợp luyện trước đó tại Quảng trường Ba Đình, các khối quần chúng gồm: Đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào, thanh niên và văn hóa, thể thao, có sự tiến bộ đáng kể.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết theo kế hoạch.

Trong buổi sơ duyệt hôm nay có hàng nghìn sinh viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng tham gia cổ vũ và xếp hình nghệ thuật đặc sắc trên khán đài.

Cùng với đó là màn nghệ thuật “Trống hội” do hơn 1.000 học viên, cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, khi kết hợp đồng bộ 900 trống cùng múa cờ, lân, sư, rồng trên sân khấu rộng lớn. Những nhịp trống dồn dập, rộn ràng cho đến sắc đỏ, vàng, xanh của cờ và những màn di chuyển đồng đều đã tạo nên không gian sôi động, tái hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sức trẻ của lực lượng công an.

Trước khi bước vào sơ duyệt, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã trải qua 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) và 2 lần tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Ngay từ đêm 26/8, rạng sáng 27/8, hàng nghìn người dân đã xếp hàng từ sớm để có được vị trí thuận lợi nhất theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Từ trưa nay, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, trời ngớt mưa, các điểm ngập nước đã rút bớt. Tại khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, người dân đổ về ngày một đông.

Trên các tuyến phố của Hà Nội - những nơi có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, không khí tưng bừng cờ đỏ sao vàng. Người dân háo hức, sớm ổn định chỗ ngồi hai bên đường để hòa vào ngày hội của non sông. Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện. Đặc biệt, trong dịp sơ duyệt lần này, hàng loạt nhà bạt và các điểm trông xe miễn phí được bố trí phục vụ người dân và du khách tham dự sơ duyệt.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiến hành lắp đặt hệ thống nhà bạt phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành.

10 nhà bạt dã chiến (mỗi nhà bạt rộng 96m2) phục vụ người dân được lắp đặt chắc chắn với đèn, quạt điện, ghế... ngay từ sáng 27/8, tại 5 địa điểm gồm: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình), ngã ba Núi Trúc-Kim Mã (phường Giảng Võ), sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám), khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình).

Tại các bãi đỗ xe, lực lượng chức năng túc trực, phân luồng, hỗ trợ người dân từ lúc vào đến khi lấy xe để đảm bảo an toàn, trật tự.

Trước đó, tại Công điện số 145/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và gia tăng công suất vệ sinh, tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn và văn minh trong dịp Lễ; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường. Thu xếp nơi nghỉ mát, tránh mưa, tránh nắng cho nhân dân khi đến các nơi công cộng, phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống, ô dù...

Bên cạnh đó, huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động thăm quan vui chơi giải trí khác và bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp Lễ, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm tập luyện, tham gia vào các hoạt động và bảo vệ ngày Lễ lớn của dân tộc./.

Thủ tướng kiểm tra công tác Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành Tối 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra công tác và động viên các lực lượng tham gia Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.