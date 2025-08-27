Sơ duyệt A80: Xúc động khoảnh khắc người dân đồng loạt đứng dậy hát Quốc ca

Tối 27/8, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Trời tạnh ráo, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho người dân tập trung về các ngả đường gần Quảng trường Ba Đình từ rất sớm. Mọi người đều háo hức chờ đợi các khối diễu hành đi qua trong niềm tự hào dân tộc.

Dù là trên khán đài hay ở các góc phố, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, hòa quyện cùng tiếng hát và nhịp bước hành quân, tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Không khí trang nghiêm khi Quốc ca cất lên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khoảnh khắc Quốc ca cất lên, cảm xúc của mọi người được đẩy lên đỉnh điểm. Tất cả đồng loạt đứng dậy, đặt tay lên ngực trái và hát vang lời ca thiêng liêng. Các lực lượng chức năng cũng đứng nghiêm, hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay. Sự trang nghiêm và xúc động lan tỏa, để lại dấu ấn khó phai trong trái tim mỗi người có mặt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, mặc dù đến 20h buổi tổng Sơ duyệt mới chính thức bắt đầu, nhưng từ sáng cùng ngày, nhiều người dân đã có mặt từ sớm để tìm chỗ ngồi. Ai cũng mong có được vị trí thuận tiện nhất để đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Điều đó cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện, cũng như tình cảm thiêng liêng của Nhân dân hướng về ngày lễ lớn của dân tộc./.

Khoảnh khắc người dân đồng loạt đứng dậy hát Quốc ca. (Video: Mai Mai/Vietnam+)