Xem trực tiếp Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành ngày 27/8

Tối nay (27/8), tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khối xe Tăng thiết giáp diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khối xe Tăng thiết giáp diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sau 2 buổi tổng hợp luyện thành công tại quảng trường Ba Đình, tối nay (27/8), các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 27/8/2025.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Đặc biệt, sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5. Lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng,...

Bên cạnh đó, tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.

Cùng với đó, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cũng chuẩn bị thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt./.

