Người dân hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' trước giờ sơ duyệt diễu binh

Trước giờ sơ duyệt diễu binh, hàng trăm người dân Thủ đô đã có mặt tại các tuyến phố từ sớm, cùng hòa giọng hát vang lời bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng."

Lời bài hát: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" được người dân ngân vang khắp khu vực đường Thanh Niên (Hà Nội), trong thời gian chờ xem các khối xe đi qua trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Trên khuôn mặt mỗi người, từ ánh mắt rạng rỡ đến nụ cười tươi tắn, đều ánh lên niềm tự hào dân tộc.

Dù thời tiết Hà Nội thất thường, nhiều gia đình vẫn mang theo nước mát, đồ ăn nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi để tận mắt chứng kiến không khí tập duyệt trang nghiêm và hào hùng.

Hôm nay 27/8, Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay.

Ghi nhận tại khu vực đường Thanh Niên, không khí đã nhộn nhịp từ sớm. Từ đầu giờ chiều, hai bên vỉa hè đã đông kín người dân đứng chờ. Từ các em nhỏ, bạn trẻ cho tới người lớn tuổi, ai nấy đều háo hức khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, đội mũ, quạt giấy để chống nắng./.

Các khối diễu binh, diễu hành sẵn sàng vào vị trí, chuẩn bị cho buổi Sơ duyệt Buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Từ buổi chiều, các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng vào vị trí.