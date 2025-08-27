Cận cảnh các khối diễu binh vào vị trí, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt trên quảng trường Ba Đình

Buổi sơ duyệt bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng, dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó, tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.

Khoảng 19 giờ ngày 27/8, Các khối diễu binh, diễu hành đã bắt đầu vào vị trí tại Quảng trường Ba Đình.

Sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người.

Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành:

- Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

- Lực lượng pháo lễ.

- Lực lượng không quân bay chào mừng.

- Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.

- Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A, 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8).

- Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Theo kế hoạch, tối nay lực lượng Pháo binh sẽ sử dụng đạn thật để phục vụ chương trình Sơ duyệt, thay cho loại đạn "hạt lửa" đã sử dụng trong 2 lần Tổng hợp luyện trước đó. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn trận địa pháo xa hơn so trước để bảo đảm an toàn cho người dân khi đứng xem./.

Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (ngày 27/8) tại Quảng trường Ba Đình.