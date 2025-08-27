Cảm xúc nghẹn ngào, háo hức của người dân chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh

Với nhiều người dân, các hoạt động diễu hành diễu binh là sự kiện lớn của đất nước, đây cũng là thời điểm để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với Tổ quốc.

Tối 27/8, Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Ngay từ đầu giờ chiều, đã có rất đông người dân đổ về các tuyến phố để theo dõi và cổ vũ cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Tiếng hát, tiếng cười nói, tiếng hò reo vang lên liên tục, thể hiện sự háo hức và tự hào của người dân khi được trực tiếp chứng kiến sự kiện đặc biệt này.

Chị Nguyễn Thị Thủy, người dân xã Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ các hoạt động diễu hành diễu binh là sự kiện lớn của đất nước, đây cũng là thời điểm để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với Tổ quốc./.

