​Các diễn viên, người đẹp chia sẻ niềm tự hào trước buổi sơ duyệt A80

Chiều 27/8, trước giờ G diễn ra chương trình Sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, các diễn viên, người đẹp giành thứ hạng cao ở cuộc thi nhan sắc lớn đã chia sẻ cảm xúc đầy tự hào trước sự kiện lớn của dân tộc.

Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, là quân nhân đầu tiên giành thứ hạng cao ở cuộc thi nhan sắc lớn. Cô là Thiếu úy, hiện đang công tác tại Khoa âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Người đẹp Trần Ngọc Châu Anh đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết được tham gia chương trình diễu binh, diễu hành, bản thân người đẹp mong muốn có thể lan tỏa được thông điệp của người phụ nữ quân đội không chỉ đẹp về thể chất, mà còn đẹp cả bên trong về trí tuệ, bản lĩnh; cũng như lan tỏa được tinh thần kỷ luật.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ. (Video: Mai Mai/Vietnam+)

"Đó cũng là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tự tin, trách nhiệm và có thể cống hiến hết mình cho Tổ quốc," Châu Anh nhấn mạnh.

Với tinh thần của người lính, Châu Anh khẳng định dù khó khăn thế nào, những người lính cũng không chùn bước và luôn dẫn thân, vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

"Mỗi bước chân đi qua, tôi đều nghĩ đến niềm tự hào của dân tộc, đến hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc, của quân đội trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nhờ vậy mà mọi khó khăn đều trở thành động lực tiến lên," Châu Anh nói.

Diễn viên Lương Thu Trang. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Diễn viên Lương Thu Trang từng gây ấn tượng qua loạt phim giờ vàng của VTV như Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ gương, Đấu trí, Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi người ở lại…

Chia sẻ cảm xúc trước lúc diễn ra buổi sơ duyệt, Thu Trang cho biết là một chiến sĩ trẻ, cô vô cùng vinh dự và tự hào khi được đứng ở đây với vai trò là một đại biểu của khối văn hóa.

Với Thu Trang, đây vừa là một điều may mắn, vừa là điều rất vinh dự.

"Ngay bây giờ đây, không phải mỗi Trang đâu mà tất cả các khối - mọi người đều rất nôn nao, hào hứng và sẵn sàng cho sự kiện đáng tự hào của dân tộc," diễn viên Thu Trang, đại biểu của khối văn hóa chia sẻ./.

Diễn viên Lương Thu Trang chia sẻ. (Video: Mai Mai/Vietnam+)