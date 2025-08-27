Vị trí lý tưởng theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội tối 27/8

Theo kế hoạch, vào lúc 20 giờ tối 27/8 sẽ diễn ra Sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Buổi Sơ duyệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành. Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa-thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Sau khi qua lễ đài, các khối sẽ rút quân theo lộ trình đã định.

Lộ trình của các khối đi

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): Chia thành 3 hướng chính:

- Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao-Sân vận động Quần Ngựa.

- Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền-Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn-Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong-Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai, về sân Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa-Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học-Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

- Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

- Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa.

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn).

Khối Quần chúng, Văn hóa-Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1.

Những vị trí lý tưởng xem diễu binh, diễu hành

Hùng Vương-Nguyễn Thái Học-Hàng Cháo: Đây là một trong những vị trí quan sát lý tưởng nhất, là nơi người dân có thể bao quát trọn vẹn các khối, vì nó là điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình bắt đầu chia các hướng.

Khối diễu binh theo tuyến 1 và 2 rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học. Tuyến 3 rẽ phải đi theo đường Kim Mã. Tuyến 5 đi thẳng về phía sân vận động Hàng Đẫy.

Nút giao Cửa Nam-Tràng Thi: Đoàn diễu binh tuyến 1 đi về Tràng Thi-Hàng Khay-Tràng Tiền sẽ qua nút giao Cửa Nam. Đây là khu vực rộng rãi, có nhiều hướng để tìm chỗ đứng, thoát ra hoặc di chuyển dễ dàng.

Ngã tư Lê Duẩn-Nguyễn Thái Học: Ngã tư này chỉ cách Quảng trường Ba Đình hơn 1 km nên người dân không phải chờ đợi lâu như ở Tràng Tiền-Nhà hát Lớn.

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền: Đây là đoạn gần kết thúc của đoàn diễu binh tuyến số 1.

Đường Trần Phú-Nguyễn Tri Phương: Đoàn diễu binh tuyến 6 và 7 gồm khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua đoạn đường này.

Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên nhiều khả năng sẽ không đông đúc như các tuyến đường khác. Vỉa hè tại khu vực này cũng khá rộng rãi.

Ngã tư Lê Hồng Phong-Ngọc Hà-Đội Cấn: Địa điểm này có không gian rộng rãi, thoáng mát. Dự kiến một số khối diễu binh, diễu hành đi qua theo 2 tuyến hướng về Kim Mã và Công viên Bách Thảo.

Nút giao Kim Mã-Liễu Giai: Đây là vị trí nhiều không gian trên cao có thể quan sát đoàn diễu binh.

(Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tuyến phố Liễu Giai-Văn Cao: Hai tuyến phố này rất dài, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành và có được nhiều góc nhìn đẹp.

Sân vận động Quần Ngựa: Đây là điểm cuối của tuyến diễu binh, diễu hành thích hợp cho người dân tập trung xem diễu binh, kết thúc phần đồng diễn.

Đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng: Đây là hai tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.

Đường Lê Quang Đạo-Trường đua F1: Lê Quang Đạo là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại.

Người dân nên đi xem Tổng hợp luyện bằng phương tiện gì?

Tàu điện: Hiện Hà Nội có hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, đều thuận tiện cho việc di chuyển đến khu vực các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Tuyến Cát Linh-Hà Đông: Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, phù hợp với người dân khu vực Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hà Đông, Thanh Xuân.

Tuyến Nhổn-Ga Hà Nội (đang khai thác đến Công viên Thủ Lệ): Thuận tiện cho người dân ở Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, và Nam-Bắc Từ Liêm.

Xe buýt

Tuyến 09A: Bờ Hồ-Điện Biên Phủ-Kim Mã-Cầu Giấy-Nguyễn Hoàng Tôn.

Tuyến 22A: Bến xe Gia Lâm-Long Biên-Trần Phú-Kim Mã.

Tuyến E09: Khu đô thị Smart City-Đại lộ Thăng Long-Nguyễn Thái Học-Hoàng Diệu-Quán Thánh-Hồ Tây.

Tuyến 32: Bến xe Giáp Bát-Lê Duẩn-Trần Hưng Đạo-Kim Mã-Xuân Thủy-Nhổn.

Tuyến BRT: Bến xe Yên Nghĩa-Lê Trọng Tấn-Lê Văn Lương-Giảng Võ-Kim Mã.

Các tuyến này đều có lộ trình đi qua hoặc dừng gần những trục đường Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Trần Phú-Hoàng Diệu, nơi diễn ra lễ diễu binh./.

Người dân đội mưa từ sớm, chờ sẵn đón xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 Từ sáng 27/8, bất chấp cơn mưa nặng hạt, đông đảo người dân đã có mặt trên các tuyến phố để chào đón, cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh.