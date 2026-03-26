Festival Huế 2026: Chuỗi hoạt động đặc sắc trong Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng"

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng,” Huế sẽ trở nên sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Nổi bật có các chương trình như Lễ hội Điện Huệ Nam; triển lãm, trưng bày hoa phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền; VNExpress Marathon Huế; chương trình trải nghiệm ẩm thực Huế; Dạ yến Hoàng cung… Đặc biệt, chương trình Đại Nội về đêm “Hoàng cung huyền ảo” hứa hẹn là điểm nhấn, mang đến hành trình khám phá di sản mới lạ, giàu cảm xúc cho người dân và du khách.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng cùng nhiều triển lãm về di sản, kiến trúc và thư pháp sẽ góp phần làm phong phú thêm bức tranh Lễ hội mùa Hạ năm nay.

Theo kế hoạch, Festival Huế 2026 được tổ chức theo mô hình bốn mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông), với gần 80 chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao mang đậm bản sắc Huế, đồng thời tăng cường giao lưu quốc tế, diễn ra xuyên suốt trong năm.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” Festival Huế 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Huế tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô, gìn giữ bản sắc văn hóa Huế, hướng tới đô thị di sản-sinh thái cảnh quanthân thiện môi trường và thông minh.

Đây cũng là dịp để các di sản văn hóa Huế được quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, lấy hệ thống di sản thế giới ở cố đô làm hạt nhân.

Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng"

Từ tháng 4 đến tháng 6 là Lễ hội mùa Hạ, nổi bật với Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển,” dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 18/6/2026, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong nước và quốc tế.

Các sự kiện cao điểm sẽ được tổ chức tại nhiều không gian di sản được phục hồi, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và yếu tố hiện đại, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Hoạt động trong tháng 4

Lễ hội Điện Huệ Nam, diễn ra vào các ngày 18, 19/4/2026 (ngày 02, 03/3 Âm lịch), tại Điện Huệ Nam.

Khai mạc Festival Quốc tế Huế 2026 và Chương trình Hoàng Cung Huyễn Dạ diễn ra vào ngày 25/4/2026, tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế.

Chương trình Hoàng cung Huyền ảo diễn ra từ ngày 25/4 đến 28/4/2026, tại Đại Nội Huế. Đây là hoạt động điểm nhấn với không gian trình diễn về đêm kết hợp ánh sáng, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách hành trình khám phá di sản đầy mới lạ và giàu cảm xúc. Đặc biệt, chương trình sẽ mở cửa miễn phí phục vụ cộng đồng.

Chương trình Ẩm thực Hoàng cung diễn ra vào các ngày 25, 26/4/2026, tại Đại Nội Huế.

Trưng bày, triển lãm cây kiểng, hoa phong lan ba miền năm 2026 diễn ra từ ngày 24/4 đến 28/4/2026, tại Đại Nội Huế.

Chương trình Thuận An biển gọi 2026 diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 30/4/2026, tại Trung tâm bãi tắm Thuận An, phường Thuận An, Thành phố Huế.

Vẻ đẹp rực rỡ - Triển lãm Giao lưu Văn hóa Trà và Ấm tử sa, diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 2/5/2026, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ngày hội Du lịch Huế, diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 1/5, tại Thành phố Huế.

Ngoài ra còn hàng loạt các sự kiện như Trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế-Huế 2025 tại Khu vực công viên dọc bờ sông Hương (đoạn từ Nghinh Lương Đình đến chân cầu Dã Viên); Chương trình “Photo tour"; Giải chạy VNExpress Marathon Huế; Tuần văn hóa, du lịch Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh; Các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 (điểm nhấn là Festival Văn hóa đọc - Thắp sáng ước mơ), tại Thư viện thành phố Huế; Chương trình sáng tác và trưng bày triển lãm về các công trình kiến trúc Pháp và di tích lịch sử ở Huế tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế; Hội sách “Huế yêu thương” tại Không gian Sách và Văn hóa Huế... sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 4 này.

Chuỗi hoạt động nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam: Triển lãm thơ vua và sách cổ tại 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, Thành phố Huế; Giới thiệu sách thơ Hoàng đế Minh Mạng và Không gian sách của Thái Hà Books, tại Cơ Mật Viện - 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, thành phố Huế; Triển lãm thơ trên kiến trúc Cung đình, bản khắc Cửu Đỉnh; Trải nghiệm Âm sinh luyện chữ (học sinh viết thư pháp).

Hoạt động trình diễn thư pháp tặng chữ tại Chương trình “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Hoạt động trong tháng 5

Tuần lễ Phật Đản Huế 2026, Lễ hội Ẩm thực chay, diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 31/5/2026 (nhằm ngày 8-15/4 Âm lịch), tại Thành phố Huế.

Các hoạt động sẽ được tổ chức xuyên suốt trong tháng 5 còn có Lễ hội hoa đăng tại Nghinh Lương Đình; Liên hoan “Hát văn và hát Chầu văn” thành phố Huế năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Thành phố Huế; Ngày hội làng Dương Nỗ; Hoạt động triển lãm tư liệu, hình ảnh chủ đề “Ngày hội non sông” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế - Huế 2025 và Trưng bày vườn tượng.

Đặc biệt, trong tháng 5 cũng sẽ diễn ra Lễ hội ánh sáng (trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại di tích, sông Hương…); Chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” tại Xã Chân Mây-Lăng Cô và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi Thành phố Huế tại Xã A Lưới 2.

Vịnh Lăng Cô. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Hoạt động trong tháng 6

Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” dự kiến diễn ra từ ngày 13/6 đến 18/6/2026.

Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế tại các sân khấu cộng đồng, diễn ra từ ngày 13/6 đến ngày 16/6/2026, tại Sân khấu Bia Quốc Học và sân khấu Công viên 3/2.

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” diễn ra vào các ngày 14/6 và 16/6/2026, trên các tuyến đường chính Thành phố Huế.

Lễ hội Bia, diễn ra vào ngày 17/6/2026, tại Thành phố Huế.

Chương trình “Chợ quê ngày hội” diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 30/6/2026, tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn.

Triển lãm Mỹ thuật và Di sản 5 diễn ra vào tháng 6/2026.

Ngày hội “Sóng nước Tam Giang” diễn ra vào tháng 6/2026, tại Công viên Cồn Tộc, xã Đan Điền, Thành phố Huế.

Ngày hội Sen Huế 2026, diễn ra vào tháng 6/2026, tại Thành phố Huế.

Lễ hội Ẩm thực cung đình và dân gian Huế, diễn ra vào tháng 6/2026, tại Không gian văn hóa: Cung An Định, Công viên Thương Bạc hoặc dọc đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế và Lễ hội Áo dài Huế diễn ra vào tháng 6/2026, tại Thành phố Huế.

Trưng bày triển lãm về “Tri thức may, mặc áo dài Huế” và các hoạt động trình diễn áo dài, diễn ra vào tháng 6/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15-17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

Tổ chức Triển lãm các tác phẩm đề tài Ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng và các tác phẩm sáng tác về Ngựa của các tác giả khác; Xuất bản ấn phẩm giới thiệu các tác phẩm sáng tác về Ngựa, diễn ra vào tháng 6/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15-17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

Trưng bày và thao diễn nghề truyền thống Huế, diễn ra vào tháng 6/2026, tại Không gian Sách và Văn hóa Huế, 23-25 Lê Lợi.

Triển lãm ảnh “Sắc màu Huế” diễn ra vào tháng 6/2026, tại Không gian trưng bày, giới thiệu và thao diễn nghề truyền thống Huế, 15 Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Vũ hội hóa trang “Lung linh sắc màu” (thuộc Liên hoan “Sắc màu tuổi thơ) diễn ra vào tháng 6/2026, tại Nhà Thiếu nhi, 08 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế./.

Hiển Lâm Các-công trình cao nhất trong Hoàng Thành Huế Hiển Lâm Các được xây dựng từ năm 1821-1822 dưới thời vua Minh Mạng-công trình gồm ba tầng bằng gỗ, là đài tưởng niệm, dùng để truy tôn công trạng của các vua triều Nguyễn và Đại thần.