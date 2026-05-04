Đồng Nai điều chỉnh chính sách dân số, khuyến khích sinh đủ hai con

Tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững của thành phố Đồng Nai.

Đây là mục tiêu của kế hoạch số 217/KH-UBND về thực hiện chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030 trên địa bàn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.

Cụ thể, thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng 0,2 phần nghìn tỷ suất sinh thô mỗi năm, quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 4,86 triệu người; đồng thời giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng; 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; giảm số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng trọng tâm chính sách dân số sang dân số và phát triển, điều chỉnh mức sinh, sang đạt và duy trì mức sinh thay thế; đồng thời cần thống nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo việc vận động, khuyến khích, hỗ trợ để cặp vợ chồng, cá nhân sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Đề cao tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân số, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng các nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội để giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số.

Thành phố tập trung tuyên truyền tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế, đặc biệt là vai trò của cá nhân, cặp vợ chồng trong việc sinh con để bảo đảm phát triển bền vững đất nước và hạnh phúc của người dân. Đồng thời phát triển các thông điệp truyền thông, nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm của địa bàn, nhóm đối tượng khác nhau; tập trung vận động, khuyến khích kết hôn, sinh con để đạt và duy trì mức sinh thay thế; điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích.

Theo báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, năm 2024 Đồng Nai ghi nhận tỷ suất sinh trung bình của phụ nữ trên địa bàn ở mức thấp, dưới mức sinh thay thế. Cụ thể, dân số Đồng Nai năm 2024 là hơn 3,3 triệu người, có 32.675 trẻ em được sinh ra. Tỷ suất sinh thô đạt 10,16 phần nghìn, giảm 0,59 điểm phần nghìn so với năm 2023. Số con trung bình của phụ nữ đạt 1,52 con/người, dưới mức sinh thay thế.

Tỷ số giới tính khi sinh năm 2024 là 107,9 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi khoảng 16,28%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 9,67%; tỷ lệ phụ thuộc chung ở mức 35,05%; tuổi thọ bình quân của người dân Đồng Nai đạt 76,27 tuổi./.

Tăng tỷ suất sinh 2% mỗi năm, hướng tới mức sinh thay thế Các địa phương có chính sách hỗ trợ phù hợp với cặp vợ chồng, cá nhân sinh con và nuôi con; ưu tiên tập trung vào các địa bàn có mức sinh thấp hơn mức thay thế và nhóm dân tộc thiểu số rất ít người.