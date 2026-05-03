Cần Thơ: Hy hữu người đàn ông nuốt cả nắp chai khi uống bia

Sáng 3/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 59 tuổi nuốt phải dị vật nguy hiểm vào bụng.

Bệnh nhân là ông T. (quê tại phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp), gặp tai nạn hy hữu khi đang trong chuyến thăm người thân tại Cần Thơ vào dịp nghỉ lễ vừa qua.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc ngồi uống bia cùng người thân, do sơ ý để nắp chai bia trong ly nên khi uống cạn, ông T. đã vô tình nuốt luôn dị vật này vào bụng. Ngay lập tức, ông được đưa đến bệnh viện.

Sau khi tiến hành thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ Khoa Thăm dò chức năng đã nhanh chóng chỉ định nội soi cấp cứu để lấy dị vật, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh.

Hiện tại, sức khỏe của ông T. đã ổn định và không còn nguy hiểm.

Đánh giá về ca bệnh, các bác sỹ cho biết đây là một trường hợp tai nạn rất rủi ro. Nắp chai bia vốn là vật liệu kim loại có nhiều răng cưa và sắc cạnh, nếu không được gắp ra kịp thời sẽ có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cho đường tiêu hóa như rách thực quản, thủng dạ dày hoặc gây xuất huyết nội.

Việc can thiệp bằng phương pháp nội soi đòi hỏi sự khéo léo để tránh việc dị vật gây thêm vết thương trong quá trình di chuyển ra ngoài.

Nhân trường hợp này, cơ quan y tế đưa ra khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong sinh hoạt, đặc biệt là trong các buổi tiệc tùng có sử dụng rượu bia dẫn đến thiếu tỉnh táo; tuyệt đối không để các vật nhỏ, sắc nhọn như nắp chai, tăm xỉa răng hay vỏ thuốc gần khu vực ăn uống để tránh nuốt phải.

Trong trường hợp không may nuốt phải dị vật, người bệnh cần bình tĩnh, không tự ý dùng tay móc họng hay cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, vì điều này có thể khiến vết thương thêm trầm trọng. Thay vào đó, cần nhanh chóng đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp chuyên môn kịp thời./.

Một bệnh nhi người Campuchia hóc dị vật được bác sỹ Việt Nam cấp cứu kịp thời Tối 22/9, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một bệnh nhi người Campuchia hóc dị vật nhưng bị bỏ quên 20 ngày và chẩn đoán viêm phổi nặng, đã được bác sỹ Việt Nam kịp thời cấp cứu.