Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Trị: Nhiều bệnh nhân đã được xuất viện

Chiều 4/5, bác sỹ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết qua quá trình điều trị, đến nay, trong tổng số 67 trường hợp nhập viện, đã có 55 bệnh nhân sức khỏe ổn định và được cho xuất viện.

Trước khi ra viện, các bệnh nhân đều được kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu; đồng thời dặn dò người nhà tiếp tục theo dõi các dấu hiệu bất thường để kịp thời quay lại cơ sở y tế khi cần thiết.

Hiện còn 12 trường hợp vẫn còn các triệu chứng như: sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy… đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Truyền nhiễm.

Dự kiến trong khoảng 2-3 ngày tới, các bệnh nhân này có thể được xuất viện nếu sức khỏe ổn định.

Theo bác sỹ Nguyễn Việt Đức, ngay khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã kích hoạt quy trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm; bố trí khu vực cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, đảm bảo mỗi bệnh nhân một giường; phân loại các ca nặng để điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Đồng thời, đơn vị đã tăng cường nhân lực gồm bác sỹ, điều dưỡng trực cấp cứu, theo dõi sát tình trạng và chăm sóc người bệnh.

Ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị, cho biết các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đã được gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và hiện đang đợi kết quả phục vụ công tác xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập, đơn vị đã hướng dẫn địa phương triển khai công tác điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm; đồng thời cử đoàn công tác trực tiếp nắm bắt tình hình tại Trạm Y tế xã Tân Lập, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa...

Tại đây, đoàn đã tiến hành lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm; hướng dẫn địa phương thống kê, báo cáo các trường hợp nghi ngộ độc; phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm soát tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các bếp ăn tập thể trong trường học; tăng cường giám sát quy trình chế biến, cung cấp suất ăn cho học sinh…

Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị khuyến cáo trong mùa nắng nóng, người dân cần chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm bằng cách lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; thực hiện ăn chín, uống chín; bảo quản thực phẩm đúng cách, tránh để ôi thiu, nhiễm vi sinh vật; đồng thời giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh…

Trước đó, từ 6 giờ 30 phút ngày 29/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận liên tiếp số lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng như: sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước…

Qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, các ca bệnh đều có chung nguồn thức ăn tại một cơ sở bánh mỳ ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập) trong khoảng thời gian từ ngày 28-29/4.

Các lực lượng chức năng đã làm việc, thu thập các mẫu thực phẩm liên quan; đồng thời đề nghị chủ cơ sở bánh mỳ trên tạm ngừng hoạt động đến khi có thông báo mới./.

